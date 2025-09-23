- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
47 (40.51%)
Transacciones Irrentables:
69 (59.48%)
Mejor transacción:
1 041.66 USD
Peor transacción:
-324.45 USD
Beneficio Bruto:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (681.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 844.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.91%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
76 (65.52%)
Transacciones Cortas:
40 (34.48%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-2.68 USD
Beneficio medio:
167.11 USD
Pérdidas medias:
-118.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 732.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 732.06 USD (15)
Crecimiento al mes:
12.82%
Pronóstico anual:
155.57%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 051.55 USD
Máxima:
2 954.87 USD (15.63%)
Reducción relativa:
De balance:
17.06% (2 954.87 USD)
De fondos:
3.17% (428.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|.US30.
|18
|WTIFut.
|16
|GBPJPY
|6
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|3
|.USTEC.
|3
|.UK100.
|3
|.DE40.
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|BTC
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-448
|.US30.
|1.7K
|WTIFut.
|428
|GBPJPY
|-243
|AUDNZD
|-224
|GBPUSD
|-186
|USDJPY
|-168
|EURAUD
|540
|CHFJPY
|-268
|.USTEC.
|-317
|.UK100.
|-229
|.DE40.
|-295
|USDCAD
|-203
|AUDUSD
|-176
|NZDCHF
|-160
|NZDCAD
|-172
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|-153
|USDCHF
|369
|BTC
|-127
|GBPCHF
|-111
|EURGBP
|-127
|XAGUSD
|32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|22K
|.US30.
|44K
|WTIFut.
|11K
|GBPJPY
|-3.6K
|AUDNZD
|-1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|USDJPY
|-728
|EURAUD
|5.8K
|CHFJPY
|-1.6K
|.USTEC.
|-4.2K
|.UK100.
|-1.9K
|.DE40.
|-6.7K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|-628
|NZDCHF
|-363
|NZDCAD
|-599
|EURUSD
|841
|GBPAUD
|-1.5K
|USDCHF
|1.6K
|BTC
|-181K
|GBPCHF
|-369
|EURGBP
|-594
|XAGUSD
|3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 041.66 USD
Peor transacción: -324 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +681.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 732.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeNation-LiveBravo" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
TradeNation-LiveBravo
|0.77 × 396
