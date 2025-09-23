SeñalesSecciones
Hendytrades4
Hendy Halim S Kom

Hendytrades4

Hendy Halim S Kom
14 semanas
incremento desde 2025 -1%
TradeNation-LiveBravo
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
47 (40.51%)
Transacciones Irrentables:
69 (59.48%)
Mejor transacción:
1 041.66 USD
Peor transacción:
-324.45 USD
Beneficio Bruto:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (681.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 844.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.91%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
76 (65.52%)
Transacciones Cortas:
40 (34.48%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-2.68 USD
Beneficio medio:
167.11 USD
Pérdidas medias:
-118.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 732.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 732.06 USD (15)
Crecimiento al mes:
12.82%
Pronóstico anual:
155.57%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 051.55 USD
Máxima:
2 954.87 USD (15.63%)
Reducción relativa:
De balance:
17.06% (2 954.87 USD)
De fondos:
3.17% (428.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 32
.US30. 18
WTIFut. 16
GBPJPY 6
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 5
EURAUD 4
CHFJPY 3
.USTEC. 3
.UK100. 3
.DE40. 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
BTC 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -448
.US30. 1.7K
WTIFut. 428
GBPJPY -243
AUDNZD -224
GBPUSD -186
USDJPY -168
EURAUD 540
CHFJPY -268
.USTEC. -317
.UK100. -229
.DE40. -295
USDCAD -203
AUDUSD -176
NZDCHF -160
NZDCAD -172
EURUSD 230
GBPAUD -153
USDCHF 369
BTC -127
GBPCHF -111
EURGBP -127
XAGUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 22K
.US30. 44K
WTIFut. 11K
GBPJPY -3.6K
AUDNZD -1.1K
GBPUSD 2.1K
USDJPY -728
EURAUD 5.8K
CHFJPY -1.6K
.USTEC. -4.2K
.UK100. -1.9K
.DE40. -6.7K
USDCAD -1.9K
AUDUSD -628
NZDCHF -363
NZDCAD -599
EURUSD 841
GBPAUD -1.5K
USDCHF 1.6K
BTC -181K
GBPCHF -369
EURGBP -594
XAGUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 041.66 USD
Peor transacción: -324 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +681.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 732.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeNation-LiveBravo" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeNation-LiveBravo
0.77 × 396
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 23:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
