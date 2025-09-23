- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
303.84 USD
Worst Trade:
-143.96 USD
Profitto lordo:
686.62 USD (8 978 pips)
Perdita lorda:
-209.22 USD (1 462 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (681.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
681.94 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
53.04 USD
Profitto medio:
98.09 USD
Perdita media:
-104.61 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-143.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.96 USD (1)
Crescita mensile:
2.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.28 USD
Massimale:
143.96 USD (0.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.80% (143.96 USD)
Per equità:
0.90% (165.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|WTIFut.
|2
|CHFJPY
|1
|.US30.
|1
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|WTIFut.
|342
|CHFJPY
|-144
|.US30.
|24
|GBPJPY
|302
|EURAUD
|-65
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|340
|WTIFut.
|6.8K
|CHFJPY
|-846
|.US30.
|562
|GBPJPY
|1.2K
|EURAUD
|-616
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +303.84 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +681.94 USD
Massima perdita consecutiva: -143.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeNation-LiveBravo" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeNation-LiveBravo
|1.66 × 96
