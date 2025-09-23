SignaleKategorien
Hendy Halim S Kom

Hendytrades4

Hendy Halim S Kom
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
TradeNation-LiveBravo
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
47 (40.51%)
Verlusttrades:
69 (59.48%)
Bester Trade:
1 041.66 USD
Schlechtester Trade:
-324.45 USD
Bruttoprofit:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Bruttoverlust:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (681.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 844.90 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.91%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
76 (65.52%)
Short-Positionen:
40 (34.48%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
167.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 732.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 732.06 USD (15)
Wachstum pro Monat :
12.82%
Jahresprognose:
155.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 051.55 USD
Maximaler:
2 954.87 USD (15.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.06% (2 954.87 USD)
Kapital:
3.17% (428.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 32
.US30. 18
WTIFut. 16
GBPJPY 6
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 5
EURAUD 4
CHFJPY 3
.USTEC. 3
.UK100. 3
.DE40. 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
BTC 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -448
.US30. 1.7K
WTIFut. 428
GBPJPY -243
AUDNZD -224
GBPUSD -186
USDJPY -168
EURAUD 540
CHFJPY -268
.USTEC. -317
.UK100. -229
.DE40. -295
USDCAD -203
AUDUSD -176
NZDCHF -160
NZDCAD -172
EURUSD 230
GBPAUD -153
USDCHF 369
BTC -127
GBPCHF -111
EURGBP -127
XAGUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
.US30. 44K
WTIFut. 11K
GBPJPY -3.6K
AUDNZD -1.1K
GBPUSD 2.1K
USDJPY -728
EURAUD 5.8K
CHFJPY -1.6K
.USTEC. -4.2K
.UK100. -1.9K
.DE40. -6.7K
USDCAD -1.9K
AUDUSD -628
NZDCHF -363
NZDCAD -599
EURUSD 841
GBPAUD -1.5K
USDCHF 1.6K
BTC -181K
GBPCHF -369
EURGBP -594
XAGUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 041.66 USD
Schlechtester Trade: -324 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +681.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 732.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeNation-LiveBravo" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeNation-LiveBravo
0.77 × 396
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 23:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
