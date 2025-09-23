- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
47 (40.51%)
Verlusttrades:
69 (59.48%)
Bester Trade:
1 041.66 USD
Schlechtester Trade:
-324.45 USD
Bruttoprofit:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Bruttoverlust:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (681.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 844.90 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.91%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
76 (65.52%)
Short-Positionen:
40 (34.48%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
167.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 732.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 732.06 USD (15)
Wachstum pro Monat :
12.82%
Jahresprognose:
155.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 051.55 USD
Maximaler:
2 954.87 USD (15.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.06% (2 954.87 USD)
Kapital:
3.17% (428.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|.US30.
|18
|WTIFut.
|16
|GBPJPY
|6
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|3
|.USTEC.
|3
|.UK100.
|3
|.DE40.
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|BTC
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-448
|.US30.
|1.7K
|WTIFut.
|428
|GBPJPY
|-243
|AUDNZD
|-224
|GBPUSD
|-186
|USDJPY
|-168
|EURAUD
|540
|CHFJPY
|-268
|.USTEC.
|-317
|.UK100.
|-229
|.DE40.
|-295
|USDCAD
|-203
|AUDUSD
|-176
|NZDCHF
|-160
|NZDCAD
|-172
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|-153
|USDCHF
|369
|BTC
|-127
|GBPCHF
|-111
|EURGBP
|-127
|XAGUSD
|32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|22K
|.US30.
|44K
|WTIFut.
|11K
|GBPJPY
|-3.6K
|AUDNZD
|-1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|USDJPY
|-728
|EURAUD
|5.8K
|CHFJPY
|-1.6K
|.USTEC.
|-4.2K
|.UK100.
|-1.9K
|.DE40.
|-6.7K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|-628
|NZDCHF
|-363
|NZDCAD
|-599
|EURUSD
|841
|GBPAUD
|-1.5K
|USDCHF
|1.6K
|BTC
|-181K
|GBPCHF
|-369
|EURGBP
|-594
|XAGUSD
|3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 041.66 USD
Schlechtester Trade: -324 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +681.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 732.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeNation-LiveBravo" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
TradeNation-LiveBravo
|0.77 × 396
Keine Bewertungen
