Hendy Halim S Kom

Hendytrades4

Hendy Halim S Kom
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
TradeNation-LiveBravo
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
47 (40.51%)
Negociações com perda:
69 (59.48%)
Melhor negociação:
1 041.66 USD
Pior negociação:
-324.45 USD
Lucro bruto:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Perda bruta:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (681.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 844.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.91%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
76 (65.52%)
Negociações curtas:
40 (34.48%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-2.68 USD
Lucro médio:
167.11 USD
Perda média:
-118.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 732.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 732.06 USD (15)
Crescimento mensal:
12.82%
Previsão anual:
155.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 051.55 USD
Máximo:
2 954.87 USD (15.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.06% (2 954.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.17% (428.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 32
.US30. 18
WTIFut. 16
GBPJPY 6
AUDNZD 6
GBPUSD 6
USDJPY 5
EURAUD 4
CHFJPY 3
.USTEC. 3
.UK100. 3
.DE40. 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
BTC 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -448
.US30. 1.7K
WTIFut. 428
GBPJPY -243
AUDNZD -224
GBPUSD -186
USDJPY -168
EURAUD 540
CHFJPY -268
.USTEC. -317
.UK100. -229
.DE40. -295
USDCAD -203
AUDUSD -176
NZDCHF -160
NZDCAD -172
EURUSD 230
GBPAUD -153
USDCHF 369
BTC -127
GBPCHF -111
EURGBP -127
XAGUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 22K
.US30. 44K
WTIFut. 11K
GBPJPY -3.6K
AUDNZD -1.1K
GBPUSD 2.1K
USDJPY -728
EURAUD 5.8K
CHFJPY -1.6K
.USTEC. -4.2K
.UK100. -1.9K
.DE40. -6.7K
USDCAD -1.9K
AUDUSD -628
NZDCHF -363
NZDCAD -599
EURUSD 841
GBPAUD -1.5K
USDCHF 1.6K
BTC -181K
GBPCHF -369
EURGBP -594
XAGUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 041.66 USD
Pior negociação: -324 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +681.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 732.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeNation-LiveBravo" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeNation-LiveBravo
0.77 × 396
Sem comentários
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 23:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
