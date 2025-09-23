- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
47 (40.51%)
Negociações com perda:
69 (59.48%)
Melhor negociação:
1 041.66 USD
Pior negociação:
-324.45 USD
Lucro bruto:
7 853.94 USD (184 320 pips)
Perda bruta:
-8 164.68 USD (303 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (681.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 844.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.91%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
76 (65.52%)
Negociações curtas:
40 (34.48%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-2.68 USD
Lucro médio:
167.11 USD
Perda média:
-118.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 732.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 732.06 USD (15)
Crescimento mensal:
12.82%
Previsão anual:
155.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 051.55 USD
Máximo:
2 954.87 USD (15.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.06% (2 954.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.17% (428.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|.US30.
|18
|WTIFut.
|16
|GBPJPY
|6
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|3
|.USTEC.
|3
|.UK100.
|3
|.DE40.
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|BTC
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-448
|.US30.
|1.7K
|WTIFut.
|428
|GBPJPY
|-243
|AUDNZD
|-224
|GBPUSD
|-186
|USDJPY
|-168
|EURAUD
|540
|CHFJPY
|-268
|.USTEC.
|-317
|.UK100.
|-229
|.DE40.
|-295
|USDCAD
|-203
|AUDUSD
|-176
|NZDCHF
|-160
|NZDCAD
|-172
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|-153
|USDCHF
|369
|BTC
|-127
|GBPCHF
|-111
|EURGBP
|-127
|XAGUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|22K
|.US30.
|44K
|WTIFut.
|11K
|GBPJPY
|-3.6K
|AUDNZD
|-1.1K
|GBPUSD
|2.1K
|USDJPY
|-728
|EURAUD
|5.8K
|CHFJPY
|-1.6K
|.USTEC.
|-4.2K
|.UK100.
|-1.9K
|.DE40.
|-6.7K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|-628
|NZDCHF
|-363
|NZDCAD
|-599
|EURUSD
|841
|GBPAUD
|-1.5K
|USDCHF
|1.6K
|BTC
|-181K
|GBPCHF
|-369
|EURGBP
|-594
|XAGUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 041.66 USD
Pior negociação: -324 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +681.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 732.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeNation-LiveBravo" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.77 × 396
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
14
0%
116
40%
100%
0.96
-2.68
USD
USD
17%
1:200