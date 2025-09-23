- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
47 (40.86%)
亏损交易:
68 (59.13%)
最好交易:
1 041.66 USD
最差交易:
-324.45 USD
毛利:
7 853.94 USD (184 320 pips)
毛利亏损:
-8 136.41 USD (303 680 pips)
最大连续赢利:
6 (681.94 USD)
最大连续盈利:
1 844.90 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.10
长期交易:
76 (66.09%)
短期交易:
39 (33.91%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-2.46 USD
平均利润:
167.11 USD
平均损失:
-119.65 USD
最大连续失误:
15 (-1 732.06 USD)
最大连续亏损:
-1 732.06 USD (15)
每月增长:
13.00%
年度预测:
157.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 051.55 USD
最大值:
2 954.87 USD (15.63%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (2 954.87 USD)
净值:
3.17% (428.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|.US30.
|18
|WTIFut.
|16
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|CHFJPY
|3
|.USTEC.
|3
|.UK100.
|3
|.DE40.
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|BTC
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-448
|.US30.
|1.7K
|WTIFut.
|428
|GBPJPY
|-243
|GBPUSD
|-186
|USDJPY
|-168
|AUDNZD
|-196
|EURAUD
|540
|CHFJPY
|-268
|.USTEC.
|-317
|.UK100.
|-229
|.DE40.
|-295
|USDCAD
|-203
|AUDUSD
|-176
|NZDCHF
|-160
|NZDCAD
|-172
|EURUSD
|230
|GBPAUD
|-153
|USDCHF
|369
|BTC
|-127
|GBPCHF
|-111
|EURGBP
|-127
|XAGUSD
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|.US30.
|44K
|WTIFut.
|11K
|GBPJPY
|-3.6K
|GBPUSD
|2.1K
|USDJPY
|-728
|AUDNZD
|-1.2K
|EURAUD
|5.8K
|CHFJPY
|-1.6K
|.USTEC.
|-4.2K
|.UK100.
|-1.9K
|.DE40.
|-6.7K
|USDCAD
|-1.9K
|AUDUSD
|-628
|NZDCHF
|-363
|NZDCAD
|-599
|EURUSD
|841
|GBPAUD
|-1.5K
|USDCHF
|1.6K
|BTC
|-181K
|GBPCHF
|-369
|EURGBP
|-594
|XAGUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 041.66 USD
最差交易: -324 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +681.94 USD
最大连续亏损: -1 732.06 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-1%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
14
0%
115
40%
100%
0.96
-2.46
USD
USD
17%
1:200