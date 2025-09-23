信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Hendytrades4
Hendy Halim S Kom

Hendytrades4

Hendy Halim S Kom
0条评论
14
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -1%
TradeNation-LiveBravo
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
115
盈利交易:
47 (40.86%)
亏损交易:
68 (59.13%)
最好交易:
1 041.66 USD
最差交易:
-324.45 USD
毛利:
7 853.94 USD (184 320 pips)
毛利亏损:
-8 136.41 USD (303 680 pips)
最大连续赢利:
6 (681.94 USD)
最大连续盈利:
1 844.90 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.10
长期交易:
76 (66.09%)
短期交易:
39 (33.91%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-2.46 USD
平均利润:
167.11 USD
平均损失:
-119.65 USD
最大连续失误:
15 (-1 732.06 USD)
最大连续亏损:
-1 732.06 USD (15)
每月增长:
13.00%
年度预测:
157.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 051.55 USD
最大值:
2 954.87 USD (15.63%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (2 954.87 USD)
净值:
3.17% (428.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 32
.US30. 18
WTIFut. 16
GBPJPY 6
GBPUSD 6
USDJPY 5
AUDNZD 5
EURAUD 4
CHFJPY 3
.USTEC. 3
.UK100. 3
.DE40. 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
BTC 1
GBPCHF 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -448
.US30. 1.7K
WTIFut. 428
GBPJPY -243
GBPUSD -186
USDJPY -168
AUDNZD -196
EURAUD 540
CHFJPY -268
.USTEC. -317
.UK100. -229
.DE40. -295
USDCAD -203
AUDUSD -176
NZDCHF -160
NZDCAD -172
EURUSD 230
GBPAUD -153
USDCHF 369
BTC -127
GBPCHF -111
EURGBP -127
XAGUSD 32
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 22K
.US30. 44K
WTIFut. 11K
GBPJPY -3.6K
GBPUSD 2.1K
USDJPY -728
AUDNZD -1.2K
EURAUD 5.8K
CHFJPY -1.6K
.USTEC. -4.2K
.UK100. -1.9K
.DE40. -6.7K
USDCAD -1.9K
AUDUSD -628
NZDCHF -363
NZDCAD -599
EURUSD 841
GBPAUD -1.5K
USDCHF 1.6K
BTC -181K
GBPCHF -369
EURGBP -594
XAGUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 041.66 USD
最差交易: -324 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +681.94 USD
最大连续亏损: -1 732.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeNation-LiveBravo 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeNation-LiveBravo
0.77 × 396
查看详细统计，请 登录 或者 注册
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 23:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 00:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
