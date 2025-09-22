- 成長
トレード:
1 598
利益トレード:
1 314 (82.22%)
損失トレード:
284 (17.77%)
ベストトレード:
56.60 USD
最悪のトレード:
-77.40 USD
総利益:
2 393.19 USD (205 072 pips)
総損失:
-1 082.16 USD (91 567 pips)
最大連続の勝ち:
24 (27.48 USD)
最大連続利益:
106.80 USD (7)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
33.72%
最大入金額:
1.82%
最近のトレード:
2 分前
1週間当たりの取引:
89
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
13.12
長いトレード:
1 477 (92.43%)
短いトレード:
121 (7.57%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
1.82 USD
平均損失:
-3.81 USD
最大連続の負け:
5 (-0.38 USD)
最大連続損失:
-83.04 USD (2)
月間成長:
3.01%
年間予想:
36.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
99.91 USD (2.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (42.20 USD)
エクイティによる:
6.42% (299.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1483
|EURUSD
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|240
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|110K
|EURUSD
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 49
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.09 × 140
|
CXMTradingLtd-Real2
|10.98 × 783
|
Exness-Real
|13.62 × 78
レビューなし
