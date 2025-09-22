- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 594
盈利交易:
1 311 (82.24%)
亏损交易:
283 (17.75%)
最好交易:
56.60 USD
最差交易:
-77.40 USD
毛利:
2 391.18 USD (204 855 pips)
毛利亏损:
-1 082.11 USD (91 566 pips)
最大连续赢利:
24 (27.48 USD)
最大连续盈利:
106.80 USD (7)
夏普比率:
0.16
交易活动:
33.72%
最大入金加载:
1.82%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
13.10
长期交易:
1 473 (92.41%)
短期交易:
121 (7.59%)
利润因子:
2.21
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
1.82 USD
平均损失:
-3.82 USD
最大连续失误:
5 (-0.38 USD)
最大连续亏损:
-83.04 USD (2)
每月增长:
2.99%
年度预测:
36.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
99.91 USD (2.48%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (42.20 USD)
净值:
6.42% (299.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1479
|EURUSD
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|240
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|110K
|EURUSD
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1999 USD
34%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
29
100%
1 594
82%
34%
2.20
0.82
USD
USD
6%
1:500