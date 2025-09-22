- Incremento
Total de Trades:
1 661
Transacciones Rentables:
1 366 (82.23%)
Transacciones Irrentables:
295 (17.76%)
Mejor transacción:
56.60 USD
Peor transacción:
-77.40 USD
Beneficio Bruto:
2 515.41 USD (217 580 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 142.41 USD (97 486 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (27.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.80 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
34.74%
Carga máxima del depósito:
1.82%
Último trade:
25 minutos
Trades a la semana:
152
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
13.74
Transacciones Largas:
1 540 (92.72%)
Transacciones Cortas:
121 (7.28%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
0.83 USD
Beneficio medio:
1.84 USD
Pérdidas medias:
-3.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-0.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-83.04 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.62%
Pronóstico anual:
43.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
99.91 USD (2.48%)
Reducción relativa:
De balance:
1.36% (42.20 USD)
De fondos:
6.42% (299.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1546
|EURUSD
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|240
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|117K
|EURUSD
|3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +56.60 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +27.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.38 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 49
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.09 × 140
|
CXMTradingLtd-Real2
|10.98 × 783
|
Exness-Real
|13.62 × 78
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1999 USD al mes
35%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
30
100%
1 661
82%
35%
2.20
0.83
USD
USD
6%
1:500