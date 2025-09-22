SeñalesSecciones
Juan Ignacio Albrecht

HFT QUANT 7

Juan Ignacio Albrecht
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1999 USD al mes
incremento desde 2025 35%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 661
Transacciones Rentables:
1 366 (82.23%)
Transacciones Irrentables:
295 (17.76%)
Mejor transacción:
56.60 USD
Peor transacción:
-77.40 USD
Beneficio Bruto:
2 515.41 USD (217 580 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 142.41 USD (97 486 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (27.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.80 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
34.74%
Carga máxima del depósito:
1.82%
Último trade:
25 minutos
Trades a la semana:
152
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
13.74
Transacciones Largas:
1 540 (92.72%)
Transacciones Cortas:
121 (7.28%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
0.83 USD
Beneficio medio:
1.84 USD
Pérdidas medias:
-3.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-0.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-83.04 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.62%
Pronóstico anual:
43.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
99.91 USD (2.48%)
Reducción relativa:
De balance:
1.36% (42.20 USD)
De fondos:
6.42% (299.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1546
EURUSD 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD 240
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 117K
EURUSD 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.60 USD
Peor transacción: -77 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +27.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 49
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.09 × 140
CXMTradingLtd-Real2
10.98 × 783
Exness-Real
13.62 × 78
No hay comentarios
2026.01.06 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copiar

