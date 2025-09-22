СигналыРазделы
HFT QUANT 7
Juan Ignacio Albrecht

HFT QUANT 7

Juan Ignacio Albrecht
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1999 USD в месяц
прирост с 2025 34%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 597
Прибыльных трейдов:
1 313 (82.21%)
Убыточных трейдов:
284 (17.78%)
Лучший трейд:
56.60 USD
Худший трейд:
-77.40 USD
Общая прибыль:
2 391.76 USD (204 924 pips)
Общий убыток:
-1 082.16 USD (91 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (27.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.80 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
33.72%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
13.11
Длинных трейдов:
1 476 (92.42%)
Коротких трейдов:
121 (7.58%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-3.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-0.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.04 USD (2)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
99.91 USD (2.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (42.20 USD)
По эквити:
6.42% (299.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1482
EURUSD 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD 240
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 110K
EURUSD 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.60 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +27.48 USD
Макс. убыток в серии: -0.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 49
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.09 × 140
CXMTradingLtd-Real2
10.98 × 783
Exness-Real
13.62 × 78
Нет отзывов
2026.01.06 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
