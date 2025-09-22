- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 597
Прибыльных трейдов:
1 313 (82.21%)
Убыточных трейдов:
284 (17.78%)
Лучший трейд:
56.60 USD
Худший трейд:
-77.40 USD
Общая прибыль:
2 391.76 USD (204 924 pips)
Общий убыток:
-1 082.16 USD (91 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (27.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.80 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
33.72%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
13.11
Длинных трейдов:
1 476 (92.42%)
Коротких трейдов:
121 (7.58%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-3.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-0.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.04 USD (2)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
99.91 USD (2.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (42.20 USD)
По эквити:
6.42% (299.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1482
|EURUSD
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|240
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|110K
|EURUSD
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.60 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +27.48 USD
Макс. убыток в серии: -0.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 49
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.09 × 140
|
CXMTradingLtd-Real2
|10.98 × 783
|
Exness-Real
|13.62 × 78
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1999 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
29
100%
1 597
82%
34%
2.21
0.82
USD
USD
6%
1:500