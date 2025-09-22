- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 598
Gewinntrades:
1 314 (82.22%)
Verlusttrades:
284 (17.77%)
Bester Trade:
56.60 USD
Schlechtester Trade:
-77.40 USD
Bruttoprofit:
2 393.19 USD (205 072 pips)
Bruttoverlust:
-1 082.16 USD (91 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (27.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.80 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
33.72%
Max deposit load:
1.82%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
89
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
13.12
Long-Positionen:
1 477 (92.43%)
Short-Positionen:
121 (7.57%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-0.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-83.04 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.01%
Jahresprognose:
36.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
99.91 USD (2.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.36% (42.20 USD)
Kapital:
6.42% (299.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1483
|EURUSD
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|240
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|110K
|EURUSD
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +56.60 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 49
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|0.09 × 140
|
CXMTradingLtd-Real2
|10.98 × 783
|
Exness-Real
|13.62 × 78
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1999 USD pro Monat
34%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
29
100%
1 598
82%
34%
2.21
0.82
USD
USD
6%
1:500