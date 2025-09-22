SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HFT QUANT 7
Juan Ignacio Albrecht

HFT QUANT 7

Juan Ignacio Albrecht
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 1999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 34%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 598
Gewinntrades:
1 314 (82.22%)
Verlusttrades:
284 (17.77%)
Bester Trade:
56.60 USD
Schlechtester Trade:
-77.40 USD
Bruttoprofit:
2 393.19 USD (205 072 pips)
Bruttoverlust:
-1 082.16 USD (91 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (27.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.80 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
33.72%
Max deposit load:
1.82%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
89
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
13.12
Long-Positionen:
1 477 (92.43%)
Short-Positionen:
121 (7.57%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-0.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-83.04 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.01%
Jahresprognose:
36.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
99.91 USD (2.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.36% (42.20 USD)
Kapital:
6.42% (299.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1483
EURUSD 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
EURUSD 240
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 110K
EURUSD 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.60 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 11
0.00 × 49
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live26
0.09 × 140
CXMTradingLtd-Real2
10.98 × 783
Exness-Real
13.62 × 78
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HFT QUANT 7
1999 USD pro Monat
34%
0
0
USD
7.5K
USD
29
100%
1 598
82%
34%
2.21
0.82
USD
6%
1:500
