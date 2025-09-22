A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 11 0.00 × 49 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 19 ICMarketsSC-Live26 0.09 × 140 CXMTradingLtd-Real2 10.98 × 783 Exness-Real 13.62 × 78 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou