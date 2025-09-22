- Crescimento
Negociações:
1 597
Negociações com lucro:
1 313 (82.21%)
Negociações com perda:
284 (17.78%)
Melhor negociação:
56.60 USD
Pior negociação:
-77.40 USD
Lucro bruto:
2 391.76 USD (204 924 pips)
Perda bruta:
-1 082.16 USD (91 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (27.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.80 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
33.72%
Depósito máximo carregado:
1.82%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
13.11
Negociações longas:
1 476 (92.42%)
Negociações curtas:
121 (7.58%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
1.82 USD
Perda média:
-3.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-0.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-83.04 USD (2)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
99.91 USD (2.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.36% (42.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.42% (299.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1482
|EURUSD
|115
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|240
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|110K
|EURUSD
|3.6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.60 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +27.48 USD
Máxima perda consecutiva: -0.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 49
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 19
ICMarketsSC-Live26
|0.09 × 140
CXMTradingLtd-Real2
|10.98 × 783
Exness-Real
|13.62 × 78
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1999 USD por mês
34%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
29
100%
1 597
82%
34%
2.21
0.82
USD
USD
6%
1:500