- 자본
- 축소
트레이드:
1 626
이익 거래:
1 340 (82.41%)
손실 거래:
286 (17.59%)
최고의 거래:
56.60 USD
최악의 거래:
-77.40 USD
총 수익:
2 424.64 USD (208 359 pips)
총 손실:
-1 084.22 USD (91 759 pips)
연속 최대 이익:
24 (27.48 USD)
연속 최대 이익:
106.80 USD (7)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
33.72%
최대 입금량:
1.82%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
118
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
13.42
롱(주식매수):
1 505 (92.56%)
숏(주식차입매도):
121 (7.44%)
수익 요인:
2.24
기대수익:
0.82 USD
평균 이익:
1.81 USD
평균 손실:
-3.79 USD
연속 최대 손실:
5 (-0.38 USD)
연속 최대 손실:
-83.04 USD (2)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
99.91 USD (2.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.36% (42.20 USD)
자본금별:
6.42% (299.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1511
|EURUSD
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|240
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|113K
|EURUSD
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +56.60 USD
최악의 거래: -77 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +27.48 USD
연속 최대 손실: -0.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1999 USD
35%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
29
100%
1 626
82%
34%
2.23
0.82
USD
USD
6%
1:500