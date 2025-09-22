- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
501
Profit Trade:
400 (79.84%)
Loss Trade:
101 (20.16%)
Best Trade:
56.60 USD
Worst Trade:
-77.40 USD
Profitto lordo:
628.13 USD (28 894 pips)
Perdita lorda:
-298.79 USD (19 067 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (5.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
82.79%
Massimo carico di deposito:
0.74%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
380 (75.85%)
Short Trade:
121 (24.15%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.04 USD (2)
Crescita mensile:
2.05%
Previsione annuale:
24.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.91 USD (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (99.91 USD)
Per equità:
4.49% (239.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|386
|EURUSD
|115
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|240
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|EURUSD
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.60 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|6.50 × 2
|
Exness-Real
|10.33 × 6
