- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
28 (66.66%)
損失トレード:
14 (33.33%)
ベストトレード:
118.67 USD
最悪のトレード:
-60.28 USD
総利益:
946.10 USD (94 275 pips)
総損失:
-556.75 USD (52 214 pips)
最大連続の勝ち:
7 (315.14 USD)
最大連続利益:
315.14 USD (7)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
27.15%
最大入金額:
6.05%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
2.38
長いトレード:
40 (95.24%)
短いトレード:
2 (4.76%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
9.27 USD
平均利益:
33.79 USD
平均損失:
-39.77 USD
最大連続の負け:
4 (-104.60 USD)
最大連続損失:
-104.60 USD (4)
月間成長:
54.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.97 USD
最大の:
163.54 USD (19.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.06% (159.44 USD)
エクイティによる:
14.64% (95.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +118.67 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +315.14 USD
最大連続損失: -104.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
