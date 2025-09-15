- Wachstum
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
28 (66.66%)
Verlusttrades:
14 (33.33%)
Bester Trade:
118.67 USD
Schlechtester Trade:
-60.28 USD
Bruttoprofit:
946.10 USD (94 275 pips)
Bruttoverlust:
-556.75 USD (52 214 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (315.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
315.14 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
27.15%
Max deposit load:
6.05%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
2.38
Long-Positionen:
40 (95.24%)
Short-Positionen:
2 (4.76%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
9.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-104.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.60 USD (4)
Wachstum pro Monat :
54.49%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.97 USD
Maximaler:
163.54 USD (19.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.06% (159.44 USD)
Kapital:
14.64% (95.31 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +118.67 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +315.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
