- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
28 (70.00%)
Убыточных трейдов:
12 (30.00%)
Лучший трейд:
118.67 USD
Худший трейд:
-60.28 USD
Общая прибыль:
946.10 USD (94 275 pips)
Общий убыток:
-551.86 USD (51 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (315.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.14 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
27.15%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
38 (95.00%)
Коротких трейдов:
2 (5.00%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
9.86 USD
Средняя прибыль:
33.79 USD
Средний убыток:
-45.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-99.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.71 USD (2)
Прирост в месяц:
40.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.97 USD
Максимальная:
163.54 USD (19.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.06% (159.44 USD)
По эквити:
14.64% (95.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|394
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +118.67 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +315.14 USD
Макс. убыток в серии: -99.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
BILLITON PACIFIC GROUP
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
31 USD в месяц
105%
0
0
USD
USD
551
USD
USD
15
0%
40
70%
27%
1.71
9.86
USD
USD
26%
1:200