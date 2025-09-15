СигналыРазделы
Erwin Setiawan

Tachibana FX

Erwin Setiawan
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
31 USD в месяц
прирост с 2025 105%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
28 (70.00%)
Убыточных трейдов:
12 (30.00%)
Лучший трейд:
118.67 USD
Худший трейд:
-60.28 USD
Общая прибыль:
946.10 USD (94 275 pips)
Общий убыток:
-551.86 USD (51 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (315.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.14 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
27.15%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
38 (95.00%)
Коротких трейдов:
2 (5.00%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
9.86 USD
Средняя прибыль:
33.79 USD
Средний убыток:
-45.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-99.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.71 USD (2)
Прирост в месяц:
40.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.97 USD
Максимальная:
163.54 USD (19.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.06% (159.44 USD)
По эквити:
14.64% (95.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +118.67 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +315.14 USD
Макс. убыток в серии: -99.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade

BILLITON PACIFIC GROUP



Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.94% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 22:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 10:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tachibana FX
31 USD в месяц
105%
0
0
USD
551
USD
15
0%
40
70%
27%
1.71
9.86
USD
26%
1:200
