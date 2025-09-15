- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
28 (66.66%)
Negociações com perda:
14 (33.33%)
Melhor negociação:
118.67 USD
Pior negociação:
-60.28 USD
Lucro bruto:
946.10 USD (94 275 pips)
Perda bruta:
-556.75 USD (52 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (315.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.14 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
27.15%
Depósito máximo carregado:
6.05%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
40 (95.24%)
Negociações curtas:
2 (4.76%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
9.27 USD
Lucro médio:
33.79 USD
Perda média:
-39.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-104.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.60 USD (4)
Crescimento mensal:
54.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.97 USD
Máximo:
163.54 USD (19.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.06% (159.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.64% (95.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +118.67 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +315.14 USD
Máxima perda consecutiva: -104.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
BILLITON PACIFIC GROUP
Sem comentários
