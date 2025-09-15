SinaisSeções
Erwin Setiawan

Tachibana FX

Erwin Setiawan
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 31 USD por mês
crescimento desde 2025 103%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
28 (66.66%)
Negociações com perda:
14 (33.33%)
Melhor negociação:
118.67 USD
Pior negociação:
-60.28 USD
Lucro bruto:
946.10 USD (94 275 pips)
Perda bruta:
-556.75 USD (52 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (315.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.14 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
27.15%
Depósito máximo carregado:
6.05%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
40 (95.24%)
Negociações curtas:
2 (4.76%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
9.27 USD
Lucro médio:
33.79 USD
Perda média:
-39.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-104.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.60 USD (4)
Crescimento mensal:
54.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.97 USD
Máximo:
163.54 USD (19.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.06% (159.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.64% (95.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 389
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +118.67 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +315.14 USD
Máxima perda consecutiva: -104.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade

BILLITON PACIFIC GROUP



Sem comentários
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.94% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 22:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
