- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
28 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
14 (33.33%)
Mejor transacción:
118.67 USD
Peor transacción:
-60.28 USD
Beneficio Bruto:
946.10 USD (94 275 pips)
Pérdidas Brutas:
-556.75 USD (52 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (315.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
315.14 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
27.15%
Carga máxima del depósito:
6.05%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
2.38
Transacciones Largas:
40 (95.24%)
Transacciones Cortas:
2 (4.76%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
9.27 USD
Beneficio medio:
33.79 USD
Pérdidas medias:
-39.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-104.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.60 USD (4)
Crecimiento al mes:
54.49%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.97 USD
Máxima:
163.54 USD (19.51%)
Reducción relativa:
De balance:
26.06% (159.44 USD)
De fondos:
14.64% (95.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +118.67 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +315.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -104.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
BILLITON PACIFIC GROUP
No hay comentarios
