Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
60.66 USD
Worst Trade:
-60.28 USD
Profitto lordo:
342.37 USD (34 421 pips)
Perdita lorda:
-134.91 USD (10 363 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (298.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
298.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
31.37%
Massimo carico di deposito:
3.36%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
18.86 USD
Profitto medio:
42.80 USD
Perdita media:
-44.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-88.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.49 USD (2)
Crescita mensile:
43.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.97 USD
Massimale:
88.49 USD (11.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.83% (88.49 USD)
Per equità:
13.76% (94.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|207
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +60.66 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +298.92 USD
Massima perdita consecutiva: -88.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
BILLITON PACIFIC GROUP
