트레이드:
43
이익 거래:
28 (65.11%)
손실 거래:
15 (34.88%)
최고의 거래:
118.67 USD
최악의 거래:
-60.28 USD
총 수익:
946.10 USD (94 275 pips)
총 손실:
-604.29 USD (56 957 pips)
연속 최대 이익:
7 (315.14 USD)
연속 최대 이익:
315.14 USD (7)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
25.31%
최대 입금량:
6.05%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.09
롱(주식매수):
41 (95.35%)
숏(주식차입매도):
2 (4.65%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
7.95 USD
평균 이익:
33.79 USD
평균 손실:
-40.29 USD
연속 최대 손실:
5 (-152.14 USD)
연속 최대 손실:
-152.14 USD (5)
월별 성장률:
14.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.97 USD
최대한의:
163.54 USD (19.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.06% (159.44 USD)
자본금별:
14.64% (95.31 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
BILLITON PACIFIC GROUP
