- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
28 (66.66%)
亏损交易:
14 (33.33%)
最好交易:
118.67 USD
最差交易:
-60.28 USD
毛利:
946.10 USD (94 275 pips)
毛利亏损:
-556.75 USD (52 214 pips)
最大连续赢利:
7 (315.14 USD)
最大连续盈利:
315.14 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
27.15%
最大入金加载:
6.05%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
17 小时
采收率:
2.38
长期交易:
40 (95.24%)
短期交易:
2 (4.76%)
利润因子:
1.70
预期回报:
9.27 USD
平均利润:
33.79 USD
平均损失:
-39.77 USD
最大连续失误:
4 (-104.60 USD)
最大连续亏损:
-104.60 USD (4)
每月增长:
54.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.97 USD
最大值:
163.54 USD (19.51%)
相对跌幅:
结余:
26.06% (159.44 USD)
净值:
14.64% (95.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|389
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +118.67 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +315.14 USD
最大连续亏损: -104.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Makes miracle with art of trade, we use swing trade and Fibonacci algorithm, we have a principle consistently and to defend a investor balance, enjoy and let's make a anything trade
