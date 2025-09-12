- 成長
トレード:
62
利益トレード:
60 (96.77%)
損失トレード:
2 (3.23%)
ベストトレード:
190.08 USD
最悪のトレード:
-254.40 USD
総利益:
2 171.00 USD (17 188 pips)
総損失:
-508.60 USD (5 070 pips)
最大連続の勝ち:
41 (1 434.83 USD)
最大連続利益:
1 434.83 USD (41)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
1.90%
最大入金額:
7.21%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
4.97
長いトレード:
41 (66.13%)
短いトレード:
21 (33.87%)
プロフィットファクター:
4.27
期待されたペイオフ:
26.81 USD
平均利益:
36.18 USD
平均損失:
-254.30 USD
最大連続の負け:
1 (-254.40 USD)
最大連続損失:
-254.40 USD (1)
月間成長:
27.22%
年間予想:
330.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
334.48 USD (13.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.01% (334.48 USD)
エクイティによる:
16.83% (346.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +190.08 USD
最悪のトレード: -254 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 434.83 USD
最大連続損失: -254.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
レビューなし
