- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
60 (95.23%)
Verlusttrades:
3 (4.76%)
Bester Trade:
190.08 USD
Schlechtester Trade:
-384.00 USD
Bruttoprofit:
2 171.00 USD (17 188 pips)
Bruttoverlust:
-892.60 USD (7 623 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (1 434.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 434.83 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
1.90%
Max deposit load:
7.21%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
3.33
Long-Positionen:
41 (65.08%)
Short-Positionen:
22 (34.92%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
20.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-297.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-384.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-384.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.70%
Jahresprognose:
141.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
384.00 USD (10.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.01% (334.48 USD)
Kapital:
16.83% (346.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +190.08 USD
Schlechtester Trade: -384 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 434.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -384.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
noch 26 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
63%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
15
100%
63
95%
2%
2.43
20.29
USD
USD
17%
1:500