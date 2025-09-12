SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Aureon AI RAW
Hizbullah Mangal

Aureon AI RAW

Hizbullah Mangal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 63%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
60 (95.23%)
Verlusttrades:
3 (4.76%)
Bester Trade:
190.08 USD
Schlechtester Trade:
-384.00 USD
Bruttoprofit:
2 171.00 USD (17 188 pips)
Bruttoverlust:
-892.60 USD (7 623 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (1 434.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 434.83 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
1.90%
Max deposit load:
7.21%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
3.33
Long-Positionen:
41 (65.08%)
Short-Positionen:
22 (34.92%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
20.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-297.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-384.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-384.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.70%
Jahresprognose:
141.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
384.00 USD (10.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.01% (334.48 USD)
Kapital:
16.83% (346.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +190.08 USD
Schlechtester Trade: -384 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 434.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -384.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
noch 26 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

This signal is powered by Aureon AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


Keine Bewertungen
2025.11.24 04:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 18:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 01:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 02:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 09:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Aureon AI RAW
999 USD pro Monat
63%
0
0
USD
3.3K
USD
15
100%
63
95%
2%
2.43
20.29
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.