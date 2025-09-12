- Incremento
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
60 (96.77%)
Transacciones Irrentables:
2 (3.23%)
Mejor transacción:
190.08 USD
Peor transacción:
-254.40 USD
Beneficio Bruto:
2 171.00 USD (17 188 pips)
Pérdidas Brutas:
-508.60 USD (5 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (1 434.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 434.83 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
1.90%
Carga máxima del depósito:
7.21%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
4.97
Transacciones Largas:
41 (66.13%)
Transacciones Cortas:
21 (33.87%)
Factor de Beneficio:
4.27
Beneficio Esperado:
26.81 USD
Beneficio medio:
36.18 USD
Pérdidas medias:
-254.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-254.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
27.22%
Pronóstico anual:
330.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
334.48 USD (13.06%)
Reducción relativa:
De balance:
13.01% (334.48 USD)
De fondos:
16.83% (346.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +190.08 USD
Peor transacción: -254 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 434.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -254.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
otros 26...
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
