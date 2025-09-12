- Прирост
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
59 (96.72%)
Убыточных трейдов:
2 (3.28%)
Лучший трейд:
190.08 USD
Худший трейд:
-254.40 USD
Общая прибыль:
2 139.20 USD (16 969 pips)
Общий убыток:
-508.60 USD (5 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (1 403.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 403.03 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
1.90%
Макс. загрузка депозита:
7.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
40 (65.57%)
Коротких трейдов:
21 (34.43%)
Профит фактор:
4.21
Мат. ожидание:
26.73 USD
Средняя прибыль:
36.26 USD
Средний убыток:
-254.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-254.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.40 USD (1)
Прирост в месяц:
30.98%
Годовой прогноз:
375.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
334.48 USD (13.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.01% (334.48 USD)
По эквити:
16.83% (346.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +190.08 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 403.03 USD
Макс. убыток в серии: -254.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
