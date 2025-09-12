СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Aureon AI RAW
Hizbullah Mangal

Aureon AI RAW

Hizbullah Mangal
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 81%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
59 (96.72%)
Убыточных трейдов:
2 (3.28%)
Лучший трейд:
190.08 USD
Худший трейд:
-254.40 USD
Общая прибыль:
2 139.20 USD (16 969 pips)
Общий убыток:
-508.60 USD (5 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (1 403.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 403.03 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
1.90%
Макс. загрузка депозита:
7.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
40 (65.57%)
Коротких трейдов:
21 (34.43%)
Профит фактор:
4.21
Мат. ожидание:
26.73 USD
Средняя прибыль:
36.26 USD
Средний убыток:
-254.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-254.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.40 USD (1)
Прирост в месяц:
30.98%
Годовой прогноз:
375.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
334.48 USD (13.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.01% (334.48 USD)
По эквити:
16.83% (346.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +190.08 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 403.03 USD
Макс. убыток в серии: -254.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
еще 26...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This signal is powered by Aureon AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


Нет отзывов
2025.11.24 04:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 18:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 01:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 02:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 09:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aureon AI RAW
999 USD в месяц
81%
0
0
USD
3.7K
USD
15
100%
61
96%
2%
4.20
26.73
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.