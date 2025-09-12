SinaisSeções
Hizbullah Mangal

Aureon AI RAW

0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 82%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
60 (96.77%)
Negociações com perda:
2 (3.23%)
Melhor negociação:
190.08 USD
Pior negociação:
-254.40 USD
Lucro bruto:
2 171.00 USD (17 188 pips)
Perda bruta:
-508.60 USD (5 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (1 434.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 434.83 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
1.90%
Depósito máximo carregado:
7.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
4.97
Negociações longas:
41 (66.13%)
Negociações curtas:
21 (33.87%)
Fator de lucro:
4.27
Valor esperado:
26.81 USD
Lucro médio:
36.18 USD
Perda média:
-254.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-254.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.40 USD (1)
Crescimento mensal:
27.22%
Previsão anual:
330.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
334.48 USD (13.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.01% (334.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.83% (346.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +190.08 USD
Pior negociação: -254 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 434.83 USD
Máxima perda consecutiva: -254.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 mais ...
This signal is powered by Aureon AI EA.

It is not a grid EA and not martingale.

It takes only one trade at a time and usually one trade per day.

Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.


For more information, message us on Telegram:

👉 https://t.me/Hiz_ManFX


Sem comentários
2025.11.24 04:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 18:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.16 01:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 02:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 09:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
