- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
64 (94.11%)
손실 거래:
4 (5.88%)
최고의 거래:
337.35 USD
최악의 거래:
-384.00 USD
총 수익:
2 601.55 USD (20 459 pips)
총 손실:
-1 274.80 USD (10 163 pips)
연속 최대 이익:
41 (1 434.83 USD)
연속 최대 이익:
1 434.83 USD (41)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
1.90%
최대 입금량:
7.21%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
3.46
롱(주식매수):
45 (66.18%)
숏(주식차입매도):
23 (33.82%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
19.51 USD
평균 이익:
40.65 USD
평균 손실:
-318.70 USD
연속 최대 손실:
1 (-384.00 USD)
연속 최대 손실:
-384.00 USD (1)
월별 성장률:
8.51%
연간 예측:
103.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
384.00 USD (10.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.01% (334.48 USD)
자본금별:
16.83% (346.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +337.35 USD
최악의 거래: -384 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 434.83 USD
연속 최대 손실: -384.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
66%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
17
100%
68
94%
2%
2.04
19.51
USD
USD
17%
1:500