- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
62
盈利交易:
60 (96.77%)
亏损交易:
2 (3.23%)
最好交易:
190.08 USD
最差交易:
-254.40 USD
毛利:
2 171.00 USD (17 188 pips)
毛利亏损:
-508.60 USD (5 070 pips)
最大连续赢利:
41 (1 434.83 USD)
最大连续盈利:
1 434.83 USD (41)
夏普比率:
0.42
交易活动:
1.90%
最大入金加载:
7.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
4.97
长期交易:
41 (66.13%)
短期交易:
21 (33.87%)
利润因子:
4.27
预期回报:
26.81 USD
平均利润:
36.18 USD
平均损失:
-254.30 USD
最大连续失误:
1 (-254.40 USD)
最大连续亏损:
-254.40 USD (1)
每月增长:
27.22%
年度预测:
330.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
334.48 USD (13.06%)
相对跌幅:
结余:
13.01% (334.48 USD)
净值:
16.83% (346.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +190.08 USD
最差交易: -254 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 434.83 USD
最大连续亏损: -254.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
This signal is powered by Aureon AI EA.
It is not a grid EA and not martingale.
It takes only one trade at a time and usually one trade per day.
Every trade comes with a fixed Stop Loss and Take Profit.
For more information, message us on Telegram:
没有评论
