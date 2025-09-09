シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Darwinex zero MFCH
Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -19%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
546
利益トレード:
262 (47.98%)
損失トレード:
284 (52.01%)
ベストトレード:
12 335.88 USD
最悪のトレード:
-20 102.40 USD
総利益:
266 765.71 USD (196 435 pips)
総損失:
-285 996.87 USD (211 905 pips)
最大連続の勝ち:
10 (7 050.06 USD)
最大連続利益:
17 937.87 USD (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
98.17%
最大入金額:
111.21%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
253 (46.34%)
短いトレード:
293 (53.66%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-35.22 USD
平均利益:
1 018.19 USD
平均損失:
-1 007.03 USD
最大連続の負け:
24 (-29 972.55 USD)
最大連続損失:
-38 553.93 USD (4)
月間成長:
-53.75%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
28 052.75 USD
最大の:
99 044.62 USD (55.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.44% (98 761.08 USD)
エクイティによる:
31.91% (37 987.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NDX 149
XAUUSD 46
USDJPY 37
XTIUSD 30
EURUSD 24
AUDUSD 23
XAGUSD 23
GBPUSD 22
NI225 15
GBPCAD 14
USDCAD 14
EURNZD 13
USDCHF 12
CHFJPY 11
USDSEK 10
GDAXI 10
AUDCAD 8
NZDUSD 7
GBPCHF 7
CADJPY 7
WS30 7
USDMXN 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
EURAUD 5
CADCHF 4
SP500 4
GBPAUD 4
AUDJPY 3
EURCAD 3
AUDNZD 2
EURJPY 2
AAPL 2
GBPNOK 1
AMZN 1
AMD 1
HAL 1
V 1
TSLA 1
GBPJPY 1
GBPSEK 1
USDSGD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NDX 8.5K
XAUUSD -2K
USDJPY 10K
XTIUSD 11K
EURUSD -7.2K
AUDUSD -1.1K
XAGUSD -30K
GBPUSD -2.8K
NI225 1.8K
GBPCAD -114
USDCAD 4.1K
EURNZD -4.3K
USDCHF 3.7K
CHFJPY 3K
USDSEK -12K
GDAXI -5.9K
AUDCAD -10
NZDUSD -6.4K
GBPCHF 2.1K
CADJPY -1.5K
WS30 3.5K
USDMXN 1.5K
NZDJPY -2.8K
GBPNZD 6K
EURAUD 4K
CADCHF 331
SP500 -505
GBPAUD -861
AUDJPY 1.4K
EURCAD -218
AUDNZD -14
EURJPY 795
AAPL -11
GBPNOK -1.1K
AMZN -240
AMD -294
HAL -220
V -316
TSLA 6
GBPJPY 509
GBPSEK 5
USDSGD -1.3K
EURCHF -105
EURGBP 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NDX -419
XAUUSD -3.1K
USDJPY 7.9K
XTIUSD 748
EURUSD -1K
AUDUSD -41
XAGUSD -7.9K
GBPUSD 1.1K
NI225 1.9K
GBPCAD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURNZD -2.7K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 1.5K
USDSEK -23K
GDAXI -5.4K
AUDCAD 225
NZDUSD -1.5K
GBPCHF -487
CADJPY -798
WS30 809
USDMXN 18K
NZDJPY -2.2K
GBPNZD 5.8K
EURAUD 2K
CADCHF -82
SP500 -213
GBPAUD -93
AUDJPY 813
EURCAD -75
AUDNZD 31
EURJPY 860
AAPL 80
GBPNOK -18K
AMZN -150
AMD -428
HAL -39
V -306
TSLA 18
GBPJPY 275
GBPSEK 72
USDSGD -392
EURCHF -40
EURGBP 41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12 335.88 USD
最悪のトレード: -20 102 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7 050.06 USD
最大連続損失: -29 972.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6220
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 201
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
20 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 01:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Darwinex zero MFCH
60 USD/月
-19%
0
0
USD
80K
USD
16
2%
546
47%
98%
0.93
-35.22
USD
55%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください