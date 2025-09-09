SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Darwinex zero MFCH
Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD al mes
incremento desde 2025 -19%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
546
Transacciones Rentables:
262 (47.98%)
Transacciones Irrentables:
284 (52.01%)
Mejor transacción:
12 335.88 USD
Peor transacción:
-20 102.40 USD
Beneficio Bruto:
266 765.71 USD (196 435 pips)
Pérdidas Brutas:
-285 996.87 USD (211 905 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (7 050.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 937.87 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
98.17%
Carga máxima del depósito:
111.21%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
253 (46.34%)
Transacciones Cortas:
293 (53.66%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-35.22 USD
Beneficio medio:
1 018.19 USD
Pérdidas medias:
-1 007.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-29 972.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38 553.93 USD (4)
Crecimiento al mes:
-53.75%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
28 052.75 USD
Máxima:
99 044.62 USD (55.55%)
Reducción relativa:
De balance:
55.44% (98 761.08 USD)
De fondos:
31.91% (37 987.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NDX 149
XAUUSD 46
USDJPY 37
XTIUSD 30
EURUSD 24
AUDUSD 23
XAGUSD 23
GBPUSD 22
NI225 15
GBPCAD 14
USDCAD 14
EURNZD 13
USDCHF 12
CHFJPY 11
USDSEK 10
GDAXI 10
AUDCAD 8
NZDUSD 7
GBPCHF 7
CADJPY 7
WS30 7
USDMXN 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
EURAUD 5
CADCHF 4
SP500 4
GBPAUD 4
AUDJPY 3
EURCAD 3
AUDNZD 2
EURJPY 2
AAPL 2
GBPNOK 1
AMZN 1
AMD 1
HAL 1
V 1
TSLA 1
GBPJPY 1
GBPSEK 1
USDSGD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NDX 8.5K
XAUUSD -2K
USDJPY 10K
XTIUSD 11K
EURUSD -7.2K
AUDUSD -1.1K
XAGUSD -30K
GBPUSD -2.8K
NI225 1.8K
GBPCAD -114
USDCAD 4.1K
EURNZD -4.3K
USDCHF 3.7K
CHFJPY 3K
USDSEK -12K
GDAXI -5.9K
AUDCAD -10
NZDUSD -6.4K
GBPCHF 2.1K
CADJPY -1.5K
WS30 3.5K
USDMXN 1.5K
NZDJPY -2.8K
GBPNZD 6K
EURAUD 4K
CADCHF 331
SP500 -505
GBPAUD -861
AUDJPY 1.4K
EURCAD -218
AUDNZD -14
EURJPY 795
AAPL -11
GBPNOK -1.1K
AMZN -240
AMD -294
HAL -220
V -316
TSLA 6
GBPJPY 509
GBPSEK 5
USDSGD -1.3K
EURCHF -105
EURGBP 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NDX -419
XAUUSD -3.1K
USDJPY 7.9K
XTIUSD 748
EURUSD -1K
AUDUSD -41
XAGUSD -7.9K
GBPUSD 1.1K
NI225 1.9K
GBPCAD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURNZD -2.7K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 1.5K
USDSEK -23K
GDAXI -5.4K
AUDCAD 225
NZDUSD -1.5K
GBPCHF -487
CADJPY -798
WS30 809
USDMXN 18K
NZDJPY -2.2K
GBPNZD 5.8K
EURAUD 2K
CADCHF -82
SP500 -213
GBPAUD -93
AUDJPY 813
EURCAD -75
AUDNZD 31
EURJPY 860
AAPL 80
GBPNOK -18K
AMZN -150
AMD -428
HAL -39
V -306
TSLA 18
GBPJPY 275
GBPSEK 72
USDSGD -392
EURCHF -40
EURGBP 41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12 335.88 USD
Peor transacción: -20 102 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7 050.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29 972.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6220
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 201
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
otros 20...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 01:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Darwinex zero MFCH
60 USD al mes
-19%
0
0
USD
80K
USD
16
2%
546
47%
98%
0.93
-35.22
USD
55%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.