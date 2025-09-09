SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwinex zero MFCH
Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
9 (32.14%)
Perte trades:
19 (67.86%)
Meilleure transaction:
1 397.68 USD
Pire transaction:
-1 934.92 USD
Bénéfice brut:
4 473.04 USD (8 734 pips)
Perte brute:
-9 119.19 USD (26 591 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (1 357.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 397.68 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
46.54%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
17 (60.71%)
Courts trades:
11 (39.29%)
Facteur de profit:
0.49
Rendement attendu:
-165.93 USD
Bénéfice moyen:
497.00 USD
Perte moyenne:
-479.96 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-4 595.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 595.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
-4.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 536.46 USD
Maximal:
6 783.08 USD (6.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.76% (6 778.97 USD)
Par fonds propres:
5.03% (5 046.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 2
NI225 2
CADCHF 2
EURUSD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
GBPCAD 1
GBPNOK 1
XAGUSD 1
AMZN 1
NDX 1
AMD 1
SP500 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USDSEK 1
AUDCAD 1
GDAXI 1
USDMXN 1
HAL 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.1K
USDJPY 557
NI225 -149
CADCHF -205
EURUSD 1.8K
AUDNZD -39
NZDUSD -237
AUDUSD -1.8K
GBPCAD -1.2K
GBPNOK -1.1K
XAGUSD -174
AMZN -240
NDX -840
AMD -294
SP500 -72
EURJPY 565
GBPNZD 638
GBPCHF -474
USDSEK 448
AUDCAD 373
GDAXI -31
USDMXN -21
HAL -220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.2K
USDJPY 522
NI225 -540
CADCHF -157
EURUSD 1.2K
AUDNZD -48
NZDUSD -145
AUDUSD -834
GBPCAD -716
GBPNOK -18K
XAGUSD -256
AMZN -150
NDX -833
AMD -428
SP500 -76
EURJPY 673
GBPNZD 1.8K
GBPCHF -245
USDSEK 3.8K
AUDCAD 658
GDAXI -125
USDMXN -218
HAL -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 397.68 USD
Pire transaction: -1 935 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 357.67 USD
Perte consécutive maximale: -4 595.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Darwinex-Live
0.91 × 5118
PrimeCodex-MT5
0.93 × 379
FXOpen-MT5
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.23 × 60
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TickmillUK-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.71 × 56
XMGlobal-MT5 2
2.75 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 278
BCS5-Real
4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwinex zero MFCH
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
95K
USD
3
0%
28
32%
100%
0.49
-165.93
USD
7%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.