Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
9 (32.14%)
Loss Trade:
19 (67.86%)
Best Trade:
1 397.68 USD
Worst Trade:
-1 934.92 USD
Profitto lordo:
4 473.04 USD (8 734 pips)
Perdita lorda:
-9 119.19 USD (26 591 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 357.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 397.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
46.54%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
17 (60.71%)
Short Trade:
11 (39.29%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-165.93 USD
Profitto medio:
497.00 USD
Perdita media:
-479.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 595.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 595.80 USD (6)
Crescita mensile:
-4.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 536.46 USD
Massimale:
6 783.08 USD (6.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.76% (6 778.97 USD)
Per equità:
5.03% (5 046.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 2
NI225 2
CADCHF 2
EURUSD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
GBPCAD 1
GBPNOK 1
XAGUSD 1
AMZN 1
NDX 1
AMD 1
SP500 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USDSEK 1
AUDCAD 1
GDAXI 1
USDMXN 1
HAL 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2.1K
USDJPY 557
NI225 -149
CADCHF -205
EURUSD 1.8K
AUDNZD -39
NZDUSD -237
AUDUSD -1.8K
GBPCAD -1.2K
GBPNOK -1.1K
XAGUSD -174
AMZN -240
NDX -840
AMD -294
SP500 -72
EURJPY 565
GBPNZD 638
GBPCHF -474
USDSEK 448
AUDCAD 373
GDAXI -31
USDMXN -21
HAL -220
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.2K
USDJPY 522
NI225 -540
CADCHF -157
EURUSD 1.2K
AUDNZD -48
NZDUSD -145
AUDUSD -834
GBPCAD -716
GBPNOK -18K
XAGUSD -256
AMZN -150
NDX -833
AMD -428
SP500 -76
EURJPY 673
GBPNZD 1.8K
GBPCHF -245
USDSEK 3.8K
AUDCAD 658
GDAXI -125
USDMXN -218
HAL -39
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 397.68 USD
Worst Trade: -1 935 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 357.67 USD
Massima perdita consecutiva: -4 595.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Darwinex-Live
0.91 × 5118
PrimeCodex-MT5
0.93 × 379
FXOpen-MT5
1.00 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
TickmillUK-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.75 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 278
BCS5-Real
4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwinex zero MFCH
30USD al mese
-5%
0
0
USD
95K
USD
3
0%
28
32%
100%
0.49
-165.93
USD
7%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.