- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
9 (32.14%)
Loss Trade:
19 (67.86%)
Best Trade:
1 397.68 USD
Worst Trade:
-1 934.92 USD
Profitto lordo:
4 473.04 USD (8 734 pips)
Perdita lorda:
-9 119.19 USD (26 591 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 357.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 397.68 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
46.54%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
17 (60.71%)
Short Trade:
11 (39.29%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-165.93 USD
Profitto medio:
497.00 USD
Perdita media:
-479.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 595.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 595.80 USD (6)
Crescita mensile:
-4.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 536.46 USD
Massimale:
6 783.08 USD (6.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.76% (6 778.97 USD)
Per equità:
5.03% (5 046.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|NI225
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNOK
|1
|XAGUSD
|1
|AMZN
|1
|NDX
|1
|AMD
|1
|SP500
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|USDSEK
|1
|AUDCAD
|1
|GDAXI
|1
|USDMXN
|1
|HAL
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.1K
|USDJPY
|557
|NI225
|-149
|CADCHF
|-205
|EURUSD
|1.8K
|AUDNZD
|-39
|NZDUSD
|-237
|AUDUSD
|-1.8K
|GBPCAD
|-1.2K
|GBPNOK
|-1.1K
|XAGUSD
|-174
|AMZN
|-240
|NDX
|-840
|AMD
|-294
|SP500
|-72
|EURJPY
|565
|GBPNZD
|638
|GBPCHF
|-474
|USDSEK
|448
|AUDCAD
|373
|GDAXI
|-31
|USDMXN
|-21
|HAL
|-220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|USDJPY
|522
|NI225
|-540
|CADCHF
|-157
|EURUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-48
|NZDUSD
|-145
|AUDUSD
|-834
|GBPCAD
|-716
|GBPNOK
|-18K
|XAGUSD
|-256
|AMZN
|-150
|NDX
|-833
|AMD
|-428
|SP500
|-76
|EURJPY
|673
|GBPNZD
|1.8K
|GBPCHF
|-245
|USDSEK
|3.8K
|AUDCAD
|658
|GDAXI
|-125
|USDMXN
|-218
|HAL
|-39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 397.68 USD
Worst Trade: -1 935 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 357.67 USD
Massima perdita consecutiva: -4 595.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Darwinex-Live
|0.91 × 5118
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 379
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
TickmillUK-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Ava-Real 1-MT5
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.75 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.67 × 278
|
BCS5-Real
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
13 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
3
0%
28
32%
100%
0.49
-165.93
USD
USD
7%
1:200