- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
9 (32.14%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (67.86%)
En iyi işlem:
1 397.68 USD
En kötü işlem:
-1 934.92 USD
Brüt kâr:
4 473.04 USD (8 734 pips)
Brüt zarar:
-9 119.19 USD (26 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 357.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 397.68 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
46.54%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
17 (60.71%)
Satış işlemleri:
11 (39.29%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-165.93 USD
Ortalama kâr:
497.00 USD
Ortalama zarar:
-479.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4 595.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 595.80 USD (6)
Aylık büyüme:
-4.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 536.46 USD
Maksimum:
6 783.08 USD (6.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.76% (6 778.97 USD)
Varlığa göre:
5.03% (5 046.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|NI225
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNOK
|1
|XAGUSD
|1
|AMZN
|1
|NDX
|1
|AMD
|1
|SP500
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|USDSEK
|1
|AUDCAD
|1
|GDAXI
|1
|USDMXN
|1
|HAL
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.1K
|USDJPY
|557
|NI225
|-149
|CADCHF
|-205
|EURUSD
|1.8K
|AUDNZD
|-39
|NZDUSD
|-237
|AUDUSD
|-1.8K
|GBPCAD
|-1.2K
|GBPNOK
|-1.1K
|XAGUSD
|-174
|AMZN
|-240
|NDX
|-840
|AMD
|-294
|SP500
|-72
|EURJPY
|565
|GBPNZD
|638
|GBPCHF
|-474
|USDSEK
|448
|AUDCAD
|373
|GDAXI
|-31
|USDMXN
|-21
|HAL
|-220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|USDJPY
|522
|NI225
|-540
|CADCHF
|-157
|EURUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-48
|NZDUSD
|-145
|AUDUSD
|-834
|GBPCAD
|-716
|GBPNOK
|-18K
|XAGUSD
|-256
|AMZN
|-150
|NDX
|-833
|AMD
|-428
|SP500
|-76
|EURJPY
|673
|GBPNZD
|1.8K
|GBPCHF
|-245
|USDSEK
|3.8K
|AUDCAD
|658
|GDAXI
|-125
|USDMXN
|-218
|HAL
|-39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 397.68 USD
En kötü işlem: -1 935 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 357.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 595.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Darwinex-Live
|0.91 × 5118
|
PrimeCodex-MT5
|0.93 × 379
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
TickmillUK-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Ava-Real 1-MT5
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.75 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.67 × 278
|
BCS5-Real
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
3
0%
28
32%
100%
0.49
-165.93
USD
USD
7%
1:200