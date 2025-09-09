SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwinex zero MFCH
Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
9 (32.14%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (67.86%)
En iyi işlem:
1 397.68 USD
En kötü işlem:
-1 934.92 USD
Brüt kâr:
4 473.04 USD (8 734 pips)
Brüt zarar:
-9 119.19 USD (26 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 357.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 397.68 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
46.54%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
17 (60.71%)
Satış işlemleri:
11 (39.29%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-165.93 USD
Ortalama kâr:
497.00 USD
Ortalama zarar:
-479.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4 595.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 595.80 USD (6)
Aylık büyüme:
-4.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 536.46 USD
Maksimum:
6 783.08 USD (6.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.76% (6 778.97 USD)
Varlığa göre:
5.03% (5 046.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 2
NI225 2
CADCHF 2
EURUSD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
GBPCAD 1
GBPNOK 1
XAGUSD 1
AMZN 1
NDX 1
AMD 1
SP500 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
USDSEK 1
AUDCAD 1
GDAXI 1
USDMXN 1
HAL 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.1K
USDJPY 557
NI225 -149
CADCHF -205
EURUSD 1.8K
AUDNZD -39
NZDUSD -237
AUDUSD -1.8K
GBPCAD -1.2K
GBPNOK -1.1K
XAGUSD -174
AMZN -240
NDX -840
AMD -294
SP500 -72
EURJPY 565
GBPNZD 638
GBPCHF -474
USDSEK 448
AUDCAD 373
GDAXI -31
USDMXN -21
HAL -220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.2K
USDJPY 522
NI225 -540
CADCHF -157
EURUSD 1.2K
AUDNZD -48
NZDUSD -145
AUDUSD -834
GBPCAD -716
GBPNOK -18K
XAGUSD -256
AMZN -150
NDX -833
AMD -428
SP500 -76
EURJPY 673
GBPNZD 1.8K
GBPCHF -245
USDSEK 3.8K
AUDCAD 658
GDAXI -125
USDMXN -218
HAL -39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 397.68 USD
En kötü işlem: -1 935 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 357.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 595.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Darwinex-Live
0.91 × 5118
PrimeCodex-MT5
0.93 × 379
FXOpen-MT5
1.00 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
TickmillUK-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.75 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.67 × 278
BCS5-Real
4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
13 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex zero MFCH
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
95K
USD
3
0%
28
32%
100%
0.49
-165.93
USD
7%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.