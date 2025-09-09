- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
542
Profit Trades:
261 (48.15%)
Loss Trades:
281 (51.85%)
Best trade:
12 335.88 USD
Worst trade:
-20 102.40 USD
Gross Profit:
266 556.42 USD (196 234 pips)
Gross Loss:
-285 854.99 USD (211 870 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (7 050.06 USD)
Maximal consecutive profit:
17 937.87 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
98.17%
Max deposit load:
111.21%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
83
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.19
Long Trades:
250 (46.13%)
Short Trades:
292 (53.87%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-35.61 USD
Average Profit:
1 021.29 USD
Average Loss:
-1 017.28 USD
Maximum consecutive losses:
24 (-29 972.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-38 553.93 USD (4)
Monthly growth:
-53.43%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
2%
Drawdown by balance:
Absolute:
28 052.75 USD
Maximal:
99 044.62 USD (55.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
55.44% (98 761.08 USD)
By Equity:
31.91% (37 987.10 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NDX
|148
|XAUUSD
|46
|USDJPY
|37
|XTIUSD
|30
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|23
|XAGUSD
|23
|GBPUSD
|22
|NI225
|15
|GBPCAD
|14
|USDCAD
|14
|EURNZD
|13
|USDCHF
|12
|CHFJPY
|11
|USDSEK
|10
|GDAXI
|10
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|GBPCHF
|7
|CADJPY
|7
|WS30
|7
|USDMXN
|6
|NZDJPY
|6
|GBPNZD
|5
|EURAUD
|5
|CADCHF
|3
|SP500
|3
|AUDJPY
|3
|EURCAD
|3
|GBPAUD
|3
|AUDNZD
|2
|EURJPY
|2
|AAPL
|2
|GBPNOK
|1
|AMZN
|1
|AMD
|1
|HAL
|1
|V
|1
|TSLA
|1
|GBPJPY
|1
|GBPSEK
|1
|USDSGD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NDX
|8.5K
|XAUUSD
|-2K
|USDJPY
|10K
|XTIUSD
|11K
|EURUSD
|-7.2K
|AUDUSD
|-1.1K
|XAGUSD
|-30K
|GBPUSD
|-2.8K
|NI225
|1.8K
|GBPCAD
|-114
|USDCAD
|4.1K
|EURNZD
|-4.3K
|USDCHF
|3.7K
|CHFJPY
|3K
|USDSEK
|-12K
|GDAXI
|-5.9K
|AUDCAD
|-10
|NZDUSD
|-6.4K
|GBPCHF
|2.1K
|CADJPY
|-1.5K
|WS30
|3.5K
|USDMXN
|1.5K
|NZDJPY
|-2.8K
|GBPNZD
|6K
|EURAUD
|4K
|CADCHF
|405
|SP500
|-495
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|-218
|GBPAUD
|-1.1K
|AUDNZD
|-14
|EURJPY
|795
|AAPL
|-11
|GBPNOK
|-1.1K
|AMZN
|-240
|AMD
|-294
|HAL
|-220
|V
|-316
|TSLA
|6
|GBPJPY
|509
|GBPSEK
|5
|USDSGD
|-1.3K
|EURCHF
|-105
|EURGBP
|245
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NDX
|-459
|XAUUSD
|-3.1K
|USDJPY
|7.9K
|XTIUSD
|748
|EURUSD
|-1K
|AUDUSD
|-41
|XAGUSD
|-7.9K
|GBPUSD
|1.1K
|NI225
|1.9K
|GBPCAD
|4.7K
|USDCAD
|3.7K
|EURNZD
|-2.7K
|USDCHF
|1.6K
|CHFJPY
|1.5K
|USDSEK
|-23K
|GDAXI
|-5.4K
|AUDCAD
|225
|NZDUSD
|-1.5K
|GBPCHF
|-487
|CADJPY
|-798
|WS30
|809
|USDMXN
|18K
|NZDJPY
|-2.2K
|GBPNZD
|5.8K
|EURAUD
|2K
|CADCHF
|-57
|SP500
|-203
|AUDJPY
|813
|EURCAD
|-75
|GBPAUD
|-254
|AUDNZD
|31
|EURJPY
|860
|AAPL
|80
|GBPNOK
|-18K
|AMZN
|-150
|AMD
|-428
|HAL
|-39
|V
|-306
|TSLA
|18
|GBPJPY
|275
|GBPSEK
|72
|USDSGD
|-392
|EURCHF
|-40
|EURGBP
|41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +12 335.88 USD
Worst trade: -20 102 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +7 050.06 USD
Maximal consecutive loss: -29 972.55 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 16
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6220
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.15 × 200
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
60 USD per month
-19%
0
0
USD
USD
80K
USD
USD
16
2%
542
48%
98%
0.93
-35.61
USD
USD
55%
1:200