Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
0 reviews
16 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -19%
Darwinex-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
542
Profit Trades:
261 (48.15%)
Loss Trades:
281 (51.85%)
Best trade:
12 335.88 USD
Worst trade:
-20 102.40 USD
Gross Profit:
266 556.42 USD (196 234 pips)
Gross Loss:
-285 854.99 USD (211 870 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (7 050.06 USD)
Maximal consecutive profit:
17 937.87 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
98.17%
Max deposit load:
111.21%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
83
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.19
Long Trades:
250 (46.13%)
Short Trades:
292 (53.87%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-35.61 USD
Average Profit:
1 021.29 USD
Average Loss:
-1 017.28 USD
Maximum consecutive losses:
24 (-29 972.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-38 553.93 USD (4)
Monthly growth:
-53.43%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
2%
Drawdown by balance:
Absolute:
28 052.75 USD
Maximal:
99 044.62 USD (55.55%)
Relative drawdown:
By Balance:
55.44% (98 761.08 USD)
By Equity:
31.91% (37 987.10 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NDX 148
XAUUSD 46
USDJPY 37
XTIUSD 30
EURUSD 24
AUDUSD 23
XAGUSD 23
GBPUSD 22
NI225 15
GBPCAD 14
USDCAD 14
EURNZD 13
USDCHF 12
CHFJPY 11
USDSEK 10
GDAXI 10
AUDCAD 8
NZDUSD 7
GBPCHF 7
CADJPY 7
WS30 7
USDMXN 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
EURAUD 5
CADCHF 3
SP500 3
AUDJPY 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
AUDNZD 2
EURJPY 2
AAPL 2
GBPNOK 1
AMZN 1
AMD 1
HAL 1
V 1
TSLA 1
GBPJPY 1
GBPSEK 1
USDSGD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX 8.5K
XAUUSD -2K
USDJPY 10K
XTIUSD 11K
EURUSD -7.2K
AUDUSD -1.1K
XAGUSD -30K
GBPUSD -2.8K
NI225 1.8K
GBPCAD -114
USDCAD 4.1K
EURNZD -4.3K
USDCHF 3.7K
CHFJPY 3K
USDSEK -12K
GDAXI -5.9K
AUDCAD -10
NZDUSD -6.4K
GBPCHF 2.1K
CADJPY -1.5K
WS30 3.5K
USDMXN 1.5K
NZDJPY -2.8K
GBPNZD 6K
EURAUD 4K
CADCHF 405
SP500 -495
AUDJPY 1.4K
EURCAD -218
GBPAUD -1.1K
AUDNZD -14
EURJPY 795
AAPL -11
GBPNOK -1.1K
AMZN -240
AMD -294
HAL -220
V -316
TSLA 6
GBPJPY 509
GBPSEK 5
USDSGD -1.3K
EURCHF -105
EURGBP 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX -459
XAUUSD -3.1K
USDJPY 7.9K
XTIUSD 748
EURUSD -1K
AUDUSD -41
XAGUSD -7.9K
GBPUSD 1.1K
NI225 1.9K
GBPCAD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURNZD -2.7K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 1.5K
USDSEK -23K
GDAXI -5.4K
AUDCAD 225
NZDUSD -1.5K
GBPCHF -487
CADJPY -798
WS30 809
USDMXN 18K
NZDJPY -2.2K
GBPNZD 5.8K
EURAUD 2K
CADCHF -57
SP500 -203
AUDJPY 813
EURCAD -75
GBPAUD -254
AUDNZD 31
EURJPY 860
AAPL 80
GBPNOK -18K
AMZN -150
AMD -428
HAL -39
V -306
TSLA 18
GBPJPY 275
GBPSEK 72
USDSGD -392
EURCHF -40
EURGBP 41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +12 335.88 USD
Worst trade: -20 102 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +7 050.06 USD
Maximal consecutive loss: -29 972.55 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 16
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6220
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 200
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
20 more...
No reviews
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 01:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
