- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
546
盈利交易:
262 (47.98%)
亏损交易:
284 (52.01%)
最好交易:
12 335.88 USD
最差交易:
-20 102.40 USD
毛利:
266 765.71 USD (196 435 pips)
毛利亏损:
-285 996.87 USD (211 905 pips)
最大连续赢利:
10 (7 050.06 USD)
最大连续盈利:
17 937.87 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
98.17%
最大入金加载:
111.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.19
长期交易:
253 (46.34%)
短期交易:
293 (53.66%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-35.22 USD
平均利润:
1 018.19 USD
平均损失:
-1 007.03 USD
最大连续失误:
24 (-29 972.55 USD)
最大连续亏损:
-38 553.93 USD (4)
每月增长:
-53.75%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
28 052.75 USD
最大值:
99 044.62 USD (55.55%)
相对跌幅:
结余:
55.44% (98 761.08 USD)
净值:
31.91% (37 987.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|149
|XAUUSD
|46
|USDJPY
|37
|XTIUSD
|30
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|23
|XAGUSD
|23
|GBPUSD
|22
|NI225
|15
|GBPCAD
|14
|USDCAD
|14
|EURNZD
|13
|USDCHF
|12
|CHFJPY
|11
|USDSEK
|10
|GDAXI
|10
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|7
|GBPCHF
|7
|CADJPY
|7
|WS30
|7
|USDMXN
|6
|NZDJPY
|6
|GBPNZD
|5
|EURAUD
|5
|CADCHF
|4
|SP500
|4
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|3
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURJPY
|2
|AAPL
|2
|GBPNOK
|1
|AMZN
|1
|AMD
|1
|HAL
|1
|V
|1
|TSLA
|1
|GBPJPY
|1
|GBPSEK
|1
|USDSGD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|8.5K
|XAUUSD
|-2K
|USDJPY
|10K
|XTIUSD
|11K
|EURUSD
|-7.2K
|AUDUSD
|-1.1K
|XAGUSD
|-30K
|GBPUSD
|-2.8K
|NI225
|1.8K
|GBPCAD
|-114
|USDCAD
|4.1K
|EURNZD
|-4.3K
|USDCHF
|3.7K
|CHFJPY
|3K
|USDSEK
|-12K
|GDAXI
|-5.9K
|AUDCAD
|-10
|NZDUSD
|-6.4K
|GBPCHF
|2.1K
|CADJPY
|-1.5K
|WS30
|3.5K
|USDMXN
|1.5K
|NZDJPY
|-2.8K
|GBPNZD
|6K
|EURAUD
|4K
|CADCHF
|331
|SP500
|-505
|GBPAUD
|-861
|AUDJPY
|1.4K
|EURCAD
|-218
|AUDNZD
|-14
|EURJPY
|795
|AAPL
|-11
|GBPNOK
|-1.1K
|AMZN
|-240
|AMD
|-294
|HAL
|-220
|V
|-316
|TSLA
|6
|GBPJPY
|509
|GBPSEK
|5
|USDSGD
|-1.3K
|EURCHF
|-105
|EURGBP
|245
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|-419
|XAUUSD
|-3.1K
|USDJPY
|7.9K
|XTIUSD
|748
|EURUSD
|-1K
|AUDUSD
|-41
|XAGUSD
|-7.9K
|GBPUSD
|1.1K
|NI225
|1.9K
|GBPCAD
|4.7K
|USDCAD
|3.7K
|EURNZD
|-2.7K
|USDCHF
|1.6K
|CHFJPY
|1.5K
|USDSEK
|-23K
|GDAXI
|-5.4K
|AUDCAD
|225
|NZDUSD
|-1.5K
|GBPCHF
|-487
|CADJPY
|-798
|WS30
|809
|USDMXN
|18K
|NZDJPY
|-2.2K
|GBPNZD
|5.8K
|EURAUD
|2K
|CADCHF
|-82
|SP500
|-213
|GBPAUD
|-93
|AUDJPY
|813
|EURCAD
|-75
|AUDNZD
|31
|EURJPY
|860
|AAPL
|80
|GBPNOK
|-18K
|AMZN
|-150
|AMD
|-428
|HAL
|-39
|V
|-306
|TSLA
|18
|GBPJPY
|275
|GBPSEK
|72
|USDSGD
|-392
|EURCHF
|-40
|EURGBP
|41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 335.88 USD
最差交易: -20 102 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7 050.06 USD
最大连续亏损: -29 972.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 16
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6220
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.15 × 200
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
-19%
0
0
USD
USD
80K
USD
USD
16
2%
546
47%
98%
0.93
-35.22
USD
USD
55%
1:200