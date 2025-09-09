Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 17 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Darwinex-Live 0.80 × 6220 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 462 Pepperstone-MT5-Live01 1.14 × 201 GFXSecurities-GFXSECURITIES 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 XMGlobal-MT5 2 3.61 × 49 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 noch 20 ...