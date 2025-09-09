SignaleKategorien
Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
561
Gewinntrades:
270 (48.12%)
Verlusttrades:
291 (51.87%)
Bester Trade:
12 335.88 USD
Schlechtester Trade:
-20 102.40 USD
Bruttoprofit:
286 677.68 USD (208 903 pips)
Bruttoverlust:
-295 609.22 USD (213 601 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (7 050.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 937.87 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
98.17%
Max deposit load:
111.21%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
259 (46.17%)
Short-Positionen:
302 (53.83%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-15.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 061.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 015.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-29 972.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38 553.93 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-48.57%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28 052.75 USD
Maximaler:
99 044.62 USD (55.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.44% (98 761.08 USD)
Kapital:
31.91% (37 987.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX 149
XAUUSD 48
USDJPY 38
XAGUSD 30
XTIUSD 30
EURUSD 24
AUDUSD 23
GBPUSD 22
NI225 15
GBPCAD 15
USDCAD 14
EURNZD 14
USDCHF 12
CHFJPY 11
USDSEK 10
GDAXI 10
AUDCAD 8
NZDUSD 7
GBPCHF 7
CADJPY 7
WS30 7
USDMXN 6
NZDJPY 6
EURAUD 6
GBPNZD 5
CADCHF 4
SP500 4
GBPAUD 4
AUDJPY 3
EURCAD 3
AUDNZD 2
EURJPY 2
AAPL 2
XNGUSD 2
GBPNOK 1
AMZN 1
AMD 1
HAL 1
V 1
TSLA 1
GBPJPY 1
GBPSEK 1
USDSGD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX 8.5K
XAUUSD 4.5K
USDJPY 11K
XAGUSD -28K
XTIUSD 11K
EURUSD -7.2K
AUDUSD -1.1K
GBPUSD -2.8K
NI225 1.8K
GBPCAD 359
USDCAD 4.1K
EURNZD -3.3K
USDCHF 3.7K
CHFJPY 3K
USDSEK -12K
GDAXI -5.9K
AUDCAD -10
NZDUSD -6.4K
GBPCHF 2.1K
CADJPY -1.5K
WS30 3.5K
USDMXN 1.5K
NZDJPY -2.8K
EURAUD 4.8K
GBPNZD 6K
CADCHF 331
SP500 -505
GBPAUD -861
AUDJPY 1.4K
EURCAD -218
AUDNZD -14
EURJPY 795
AAPL -11
XNGUSD -1.9K
GBPNOK -1.1K
AMZN -240
AMD -294
HAL -220
V -316
TSLA 6
GBPJPY 509
GBPSEK 5
USDSGD -1.3K
EURCHF -105
EURGBP 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX -419
XAUUSD 4.6K
USDJPY 8.2K
XAGUSD -7.4K
XTIUSD 748
EURUSD -1K
AUDUSD -41
GBPUSD 1.1K
NI225 1.9K
GBPCAD 5.4K
USDCAD 3.7K
EURNZD -2.1K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 1.5K
USDSEK -23K
GDAXI -5.4K
AUDCAD 225
NZDUSD -1.5K
GBPCHF -487
CADJPY -798
WS30 809
USDMXN 18K
NZDJPY -2.2K
EURAUD 3.1K
GBPNZD 5.8K
CADCHF -82
SP500 -213
GBPAUD -93
AUDJPY 813
EURCAD -75
AUDNZD 31
EURJPY 860
AAPL 80
XNGUSD -191
GBPNOK -18K
AMZN -150
AMD -428
HAL -39
V -306
TSLA 18
GBPJPY 275
GBPSEK 72
USDSGD -392
EURCHF -40
EURGBP 41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12 335.88 USD
Schlechtester Trade: -20 102 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 050.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29 972.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6220
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 201
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
noch 20 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 01:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Darwinex zero MFCH
60 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
91K
USD
16
2%
561
48%
98%
0.96
-15.92
USD
55%
1:200
Kopieren

