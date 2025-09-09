СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Darwinex zero MFCH
Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 -19%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
545
Прибыльных трейдов:
262 (48.07%)
Убыточных трейдов:
283 (51.93%)
Лучший трейд:
12 335.88 USD
Худший трейд:
-20 102.40 USD
Общая прибыль:
266 765.71 USD (196 395 pips)
Общий убыток:
-285 941.52 USD (211 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (7 050.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 937.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
98.17%
Макс. загрузка депозита:
111.21%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
252 (46.24%)
Коротких трейдов:
293 (53.76%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-35.18 USD
Средняя прибыль:
1 018.19 USD
Средний убыток:
-1 010.39 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-29 972.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-38 553.93 USD (4)
Прирост в месяц:
-53.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28 052.75 USD
Максимальная:
99 044.62 USD (55.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.44% (98 761.08 USD)
По эквити:
31.91% (37 987.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 148
XAUUSD 46
USDJPY 37
XTIUSD 30
EURUSD 24
AUDUSD 23
XAGUSD 23
GBPUSD 22
NI225 15
GBPCAD 14
USDCAD 14
EURNZD 13
USDCHF 12
CHFJPY 11
USDSEK 10
GDAXI 10
AUDCAD 8
NZDUSD 7
GBPCHF 7
CADJPY 7
WS30 7
USDMXN 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
EURAUD 5
CADCHF 4
SP500 4
GBPAUD 4
AUDJPY 3
EURCAD 3
AUDNZD 2
EURJPY 2
AAPL 2
GBPNOK 1
AMZN 1
AMD 1
HAL 1
V 1
TSLA 1
GBPJPY 1
GBPSEK 1
USDSGD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 8.5K
XAUUSD -2K
USDJPY 10K
XTIUSD 11K
EURUSD -7.2K
AUDUSD -1.1K
XAGUSD -30K
GBPUSD -2.8K
NI225 1.8K
GBPCAD -114
USDCAD 4.1K
EURNZD -4.3K
USDCHF 3.7K
CHFJPY 3K
USDSEK -12K
GDAXI -5.9K
AUDCAD -10
NZDUSD -6.4K
GBPCHF 2.1K
CADJPY -1.5K
WS30 3.5K
USDMXN 1.5K
NZDJPY -2.8K
GBPNZD 6K
EURAUD 4K
CADCHF 331
SP500 -505
GBPAUD -861
AUDJPY 1.4K
EURCAD -218
AUDNZD -14
EURJPY 795
AAPL -11
GBPNOK -1.1K
AMZN -240
AMD -294
HAL -220
V -316
TSLA 6
GBPJPY 509
GBPSEK 5
USDSGD -1.3K
EURCHF -105
EURGBP 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX -459
XAUUSD -3.1K
USDJPY 7.9K
XTIUSD 748
EURUSD -1K
AUDUSD -41
XAGUSD -7.9K
GBPUSD 1.1K
NI225 1.9K
GBPCAD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURNZD -2.7K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 1.5K
USDSEK -23K
GDAXI -5.4K
AUDCAD 225
NZDUSD -1.5K
GBPCHF -487
CADJPY -798
WS30 809
USDMXN 18K
NZDJPY -2.2K
GBPNZD 5.8K
EURAUD 2K
CADCHF -82
SP500 -213
GBPAUD -93
AUDJPY 813
EURCAD -75
AUDNZD 31
EURJPY 860
AAPL 80
GBPNOK -18K
AMZN -150
AMD -428
HAL -39
V -306
TSLA 18
GBPJPY 275
GBPSEK 72
USDSGD -392
EURCHF -40
EURGBP 41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 335.88 USD
Худший трейд: -20 102 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7 050.06 USD
Макс. убыток в серии: -29 972.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 16
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6220
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 200
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
еще 20...
Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 01:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinex zero MFCH
60 USD в месяц
-19%
0
0
USD
80K
USD
16
2%
545
48%
98%
0.93
-35.18
USD
55%
1:200
Копировать

