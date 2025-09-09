SinaisSeções
Manuel De Huerta De La Cruz

Darwinex zero MFCH

Manuel De Huerta De La Cruz
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -19%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
546
Negociações com lucro:
262 (47.98%)
Negociações com perda:
284 (52.01%)
Melhor negociação:
12 335.88 USD
Pior negociação:
-20 102.40 USD
Lucro bruto:
266 765.71 USD (196 435 pips)
Perda bruta:
-285 996.87 USD (211 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (7 050.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 937.87 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
98.17%
Depósito máximo carregado:
111.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
253 (46.34%)
Negociações curtas:
293 (53.66%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-35.22 USD
Lucro médio:
1 018.19 USD
Perda média:
-1 007.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-29 972.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38 553.93 USD (4)
Crescimento mensal:
-53.75%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28 052.75 USD
Máximo:
99 044.62 USD (55.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.44% (98 761.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.91% (37 987.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX 149
XAUUSD 46
USDJPY 37
XTIUSD 30
EURUSD 24
AUDUSD 23
XAGUSD 23
GBPUSD 22
NI225 15
GBPCAD 14
USDCAD 14
EURNZD 13
USDCHF 12
CHFJPY 11
USDSEK 10
GDAXI 10
AUDCAD 8
NZDUSD 7
GBPCHF 7
CADJPY 7
WS30 7
USDMXN 6
NZDJPY 6
GBPNZD 5
EURAUD 5
CADCHF 4
SP500 4
GBPAUD 4
AUDJPY 3
EURCAD 3
AUDNZD 2
EURJPY 2
AAPL 2
GBPNOK 1
AMZN 1
AMD 1
HAL 1
V 1
TSLA 1
GBPJPY 1
GBPSEK 1
USDSGD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX 8.5K
XAUUSD -2K
USDJPY 10K
XTIUSD 11K
EURUSD -7.2K
AUDUSD -1.1K
XAGUSD -30K
GBPUSD -2.8K
NI225 1.8K
GBPCAD -114
USDCAD 4.1K
EURNZD -4.3K
USDCHF 3.7K
CHFJPY 3K
USDSEK -12K
GDAXI -5.9K
AUDCAD -10
NZDUSD -6.4K
GBPCHF 2.1K
CADJPY -1.5K
WS30 3.5K
USDMXN 1.5K
NZDJPY -2.8K
GBPNZD 6K
EURAUD 4K
CADCHF 331
SP500 -505
GBPAUD -861
AUDJPY 1.4K
EURCAD -218
AUDNZD -14
EURJPY 795
AAPL -11
GBPNOK -1.1K
AMZN -240
AMD -294
HAL -220
V -316
TSLA 6
GBPJPY 509
GBPSEK 5
USDSGD -1.3K
EURCHF -105
EURGBP 245
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX -419
XAUUSD -3.1K
USDJPY 7.9K
XTIUSD 748
EURUSD -1K
AUDUSD -41
XAGUSD -7.9K
GBPUSD 1.1K
NI225 1.9K
GBPCAD 4.7K
USDCAD 3.7K
EURNZD -2.7K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 1.5K
USDSEK -23K
GDAXI -5.4K
AUDCAD 225
NZDUSD -1.5K
GBPCHF -487
CADJPY -798
WS30 809
USDMXN 18K
NZDJPY -2.2K
GBPNZD 5.8K
EURAUD 2K
CADCHF -82
SP500 -213
GBPAUD -93
AUDJPY 813
EURCAD -75
AUDNZD 31
EURJPY 860
AAPL 80
GBPNOK -18K
AMZN -150
AMD -428
HAL -39
V -306
TSLA 18
GBPJPY 275
GBPSEK 72
USDSGD -392
EURCHF -40
EURGBP 41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12 335.88 USD
Pior negociação: -20 102 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7 050.06 USD
Máxima perda consecutiva: -29 972.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6220
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.14 × 201
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
20 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 01:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 21:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 01:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
