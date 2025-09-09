シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE

Ervan Chandra Gunawan
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  800  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 89%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
130
利益トレード:
66 (50.76%)
損失トレード:
64 (49.23%)
ベストトレード:
2 246.25 USD
最悪のトレード:
-2 130.64 USD
総利益:
114 330.40 USD (2 316 019 pips)
総損失:
-96 451.77 USD (1 923 501 pips)
最大連続の勝ち:
5 (9 731.10 USD)
最大連続利益:
9 731.10 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
67.04%
最大入金額:
0.90%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.54
長いトレード:
75 (57.69%)
短いトレード:
55 (42.31%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
137.53 USD
平均利益:
1 732.28 USD
平均損失:
-1 507.06 USD
最大連続の負け:
5 (-8 032.14 USD)
最大連続損失:
-8 032.14 USD (5)
月間成長:
1.20%
年間予想:
14.57%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 902.77 USD
最大の:
11 592.77 USD (33.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.35% (11 317.02 USD)
エクイティによる:
10.51% (2 684.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s 393K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 246.25 USD
最悪のトレード: -2 131 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +9 731.10 USD
最大連続損失: -8 032.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooFinancialFutures-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


レビューなし
