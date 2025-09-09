SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE

Ervan Chandra Gunawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 800 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 86%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
67 (50.37%)
Verlusttrades:
66 (49.62%)
Bester Trade:
2 246.25 USD
Schlechtester Trade:
-2 130.64 USD
Bruttoprofit:
116 301.65 USD (2 355 448 pips)
Bruttoverlust:
-99 138.59 USD (1 976 491 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (9 731.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 731.10 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
67.04%
Max deposit load:
0.90%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.48
Long-Positionen:
77 (57.89%)
Short-Positionen:
56 (42.11%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
129.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 735.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 502.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8 032.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 032.14 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-5.62%
Jahresprognose:
-68.18%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 902.77 USD
Maximaler:
11 592.77 USD (33.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.35% (11 317.02 USD)
Kapital:
10.51% (2 684.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 379K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 246.25 USD
Schlechtester Trade: -2 131 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 731.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 032.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooFinancialFutures-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


Keine Bewertungen
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
800 USD pro Monat
86%
0
0
USD
37K
USD
18
94%
133
50%
67%
1.17
129.05
USD
46%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.