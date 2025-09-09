시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE

Ervan Chandra Gunawan
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 800 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 97%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
143
이익 거래:
72 (50.34%)
손실 거래:
71 (49.65%)
최고의 거래:
2 246.25 USD
최악의 거래:
-2 130.64 USD
총 수익:
125 887.00 USD (2 547 865 pips)
총 손실:
-106 512.74 USD (2 124 388 pips)
연속 최대 이익:
5 (9 731.10 USD)
연속 최대 이익:
9 731.10 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
68.05%
최대 입금량:
0.90%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
1.67
롱(주식매수):
82 (57.34%)
숏(주식차입매도):
61 (42.66%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
135.48 USD
평균 이익:
1 748.43 USD
평균 손실:
-1 500.18 USD
연속 최대 손실:
5 (-8 032.14 USD)
연속 최대 손실:
-8 032.14 USD (5)
월별 성장률:
-4.94%
연간 예측:
-59.95%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 902.77 USD
최대한의:
11 592.77 USD (33.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.35% (11 317.02 USD)
자본금별:
10.51% (2 684.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.s 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.s 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.s 423K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 246.25 USD
최악의 거래: -2 131 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +9 731.10 USD
연속 최대 손실: -8 032.14 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooFinancialFutures-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


리뷰 없음
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.