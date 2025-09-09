SinyallerBölümler
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V4 SNIPER PRO

Ervan Chandra Gunawan
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 800 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
13 (52.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (48.00%)
En iyi işlem:
1 973.75 USD
En kötü işlem:
-1 643.67 USD
Brüt kâr:
12 768.24 USD (259 285 pips)
Brüt zarar:
-16 905.76 USD (335 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 767.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 830.76 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
85.94%
Maks. mevduat yükü:
0.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
18 (72.00%)
Satış işlemleri:
7 (28.00%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-165.50 USD
Ortalama kâr:
982.17 USD
Ortalama zarar:
-1 408.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4 765.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 765.27 USD (4)
Aylık büyüme:
-20.69%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 137.52 USD
Maksimum:
8 552.02 USD (35.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.03% (8 551.77 USD)
Varlığa göre:
7.92% (1 370.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s -4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s -77K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 973.75 USD
En kötü işlem: -1 644 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 767.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 765.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFinancialFutures-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


İnceleme yok
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 04:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 04:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
