- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|-4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|-77K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooFinancialFutures-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.
✨ Keunggulan Utama:
-
🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.
-
🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.
-
⏱ Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.
-
📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.
-
📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.
USD
USD
USD