SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE

Ervan Chandra Gunawan
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 800 USD por mês
crescimento desde 2025 89%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
130
Negociações com lucro:
66 (50.76%)
Negociações com perda:
64 (49.23%)
Melhor negociação:
2 246.25 USD
Pior negociação:
-2 130.64 USD
Lucro bruto:
114 330.40 USD (2 316 019 pips)
Perda bruta:
-96 451.77 USD (1 923 501 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (9 731.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 731.10 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
67.04%
Depósito máximo carregado:
0.90%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
75 (57.69%)
Negociações curtas:
55 (42.31%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
137.53 USD
Lucro médio:
1 732.28 USD
Perda média:
-1 507.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8 032.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 032.14 USD (5)
Crescimento mensal:
1.20%
Previsão anual:
14.57%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 902.77 USD
Máximo:
11 592.77 USD (33.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.35% (11 317.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.51% (2 684.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 393K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 246.25 USD
Pior negociação: -2 131 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +9 731.10 USD
Máxima perda consecutiva: -8 032.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooFinancialFutures-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


Sem comentários
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
800 USD por mês
89%
0
0
USD
38K
USD
17
94%
130
50%
67%
1.18
137.53
USD
46%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.