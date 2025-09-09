SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SSMARTBOT V4 SNIPER PRO
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V4 SNIPER PRO

Ervan Chandra Gunawan
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 800 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
13 (52.00%)
Loss Trade:
12 (48.00%)
Best Trade:
1 973.75 USD
Worst Trade:
-1 643.67 USD
Profitto lordo:
12 768.24 USD (259 285 pips)
Perdita lorda:
-16 905.76 USD (335 886 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 767.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 830.76 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
85.94%
Massimo carico di deposito:
0.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
18 (72.00%)
Short Trade:
7 (28.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-165.50 USD
Profitto medio:
982.17 USD
Perdita media:
-1 408.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 765.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 765.27 USD (4)
Crescita mensile:
-20.69%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 137.52 USD
Massimale:
8 552.02 USD (35.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.03% (8 551.77 USD)
Per equità:
7.92% (1 370.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s -4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -77K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 973.75 USD
Worst Trade: -1 644 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 767.66 USD
Massima perdita consecutiva: -4 765.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFinancialFutures-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 04:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 04:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
