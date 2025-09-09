信号部分
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE

Ervan Chandra Gunawan
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 800 USD per 
增长自 2025 89%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
130
盈利交易:
66 (50.76%)
亏损交易:
64 (49.23%)
最好交易:
2 246.25 USD
最差交易:
-2 130.64 USD
毛利:
114 330.40 USD (2 316 019 pips)
毛利亏损:
-96 451.77 USD (1 923 501 pips)
最大连续赢利:
5 (9 731.10 USD)
最大连续盈利:
9 731.10 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
67.04%
最大入金加载:
0.90%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.54
长期交易:
75 (57.69%)
短期交易:
55 (42.31%)
利润因子:
1.19
预期回报:
137.53 USD
平均利润:
1 732.28 USD
平均损失:
-1 507.06 USD
最大连续失误:
5 (-8 032.14 USD)
最大连续亏损:
-8 032.14 USD (5)
每月增长:
1.20%
年度预测:
14.57%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
6 902.77 USD
最大值:
11 592.77 USD (33.98%)
相对跌幅:
结余:
46.35% (11 317.02 USD)
净值:
10.51% (2 684.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.s 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.s 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.s 393K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 246.25 USD
最差交易: -2 131 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +9 731.10 USD
最大连续亏损: -8 032.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooFinancialFutures-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


没有评论
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
