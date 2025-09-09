- 成长
交易:
130
盈利交易:
66 (50.76%)
亏损交易:
64 (49.23%)
最好交易:
2 246.25 USD
最差交易:
-2 130.64 USD
毛利:
114 330.40 USD (2 316 019 pips)
毛利亏损:
-96 451.77 USD (1 923 501 pips)
最大连续赢利:
5 (9 731.10 USD)
最大连续盈利:
9 731.10 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
67.04%
最大入金加载:
0.90%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.54
长期交易:
75 (57.69%)
短期交易:
55 (42.31%)
利润因子:
1.19
预期回报:
137.53 USD
平均利润:
1 732.28 USD
平均损失:
-1 507.06 USD
最大连续失误:
5 (-8 032.14 USD)
最大连续亏损:
-8 032.14 USD (5)
每月增长:
1.20%
年度预测:
14.57%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
6 902.77 USD
最大值:
11 592.77 USD (33.98%)
相对跌幅:
结余:
46.35% (11 317.02 USD)
净值:
10.51% (2 684.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|393K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 246.25 USD
最差交易: -2 131 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +9 731.10 USD
最大连续亏损: -8 032.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooFinancialFutures-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.
✨ Keunggulan Utama:
-
🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.
-
🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.
-
⏱ Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.
-
📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.
-
📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.
