Señales / MetaTrader 5 / EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE

Ervan Chandra Gunawan
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 800 USD al mes
incremento desde 2025 89%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
130
Transacciones Rentables:
66 (50.76%)
Transacciones Irrentables:
64 (49.23%)
Mejor transacción:
2 246.25 USD
Peor transacción:
-2 130.64 USD
Beneficio Bruto:
114 330.40 USD (2 316 019 pips)
Pérdidas Brutas:
-96 451.77 USD (1 923 501 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (9 731.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 731.10 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
67.04%
Carga máxima del depósito:
0.90%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
1.54
Transacciones Largas:
75 (57.69%)
Transacciones Cortas:
55 (42.31%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
137.53 USD
Beneficio medio:
1 732.28 USD
Pérdidas medias:
-1 507.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-8 032.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 032.14 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.20%
Pronóstico anual:
14.57%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 902.77 USD
Máxima:
11 592.77 USD (33.98%)
Reducción relativa:
De balance:
46.35% (11 317.02 USD)
De fondos:
10.51% (2 684.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 393K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 246.25 USD
Peor transacción: -2 131 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +9 731.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 032.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooFinancialFutures-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


2025.12.12 16:32
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
800 USD al mes
89%
0
0
USD
38K
USD
17
94%
130
50%
67%
1.18
137.53
USD
46%
1:500
Copiar

