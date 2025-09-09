- Прирост
🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.
✨ Keunggulan Utama:
-
🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.
-
🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.
-
⏱ Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.
-
📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.
-
📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.
