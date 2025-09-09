СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE

Ervan Chandra Gunawan
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 800 USD в месяц
прирост с 2025 89%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
66 (50.76%)
Убыточных трейдов:
64 (49.23%)
Лучший трейд:
2 246.25 USD
Худший трейд:
-2 130.64 USD
Общая прибыль:
114 330.40 USD (2 316 019 pips)
Общий убыток:
-96 451.52 USD (1 923 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (9 731.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 731.10 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
67.04%
Макс. загрузка депозита:
0.90%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
75 (57.69%)
Коротких трейдов:
55 (42.31%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
137.53 USD
Средняя прибыль:
1 732.28 USD
Средний убыток:
-1 507.06 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8 032.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 032.14 USD (5)
Прирост в месяц:
2.53%
Годовой прогноз:
30.69%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 902.77 USD
Максимальная:
11 592.77 USD (33.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.35% (11 317.02 USD)
По эквити:
10.51% (2 684.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 393K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 246.25 USD
Худший трейд: -2 131 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +9 731.10 USD
Макс. убыток в серии: -8 032.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooFinancialFutures-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🔥 SSmartbot V2 – Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  • Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


Нет отзывов
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA SSMARTBOT V4 ONE STRIKE
800 USD в месяц
89%
0
0
USD
38K
USD
17
94%
130
50%
67%
1.18
137.53
USD
46%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.