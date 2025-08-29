シグナルセクション
Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  38  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
313
利益トレード:
232 (74.12%)
損失トレード:
81 (25.88%)
ベストトレード:
572.00 USD
最悪のトレード:
-220.44 USD
総利益:
1 450.82 USD (54 177 pips)
総損失:
-704.03 USD (34 546 pips)
最大連続の勝ち:
17 (80.29 USD)
最大連続利益:
585.93 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
4.50%
最大入金額:
15.80%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
283 (90.42%)
短いトレード:
30 (9.58%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
2.39 USD
平均利益:
6.25 USD
平均損失:
-8.69 USD
最大連続の負け:
7 (-464.21 USD)
最大連続損失:
-464.21 USD (7)
月間成長:
5.37%
年間予想:
65.17%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
162.98 USD
最大の:
467.66 USD (35.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.62% (464.87 USD)
エクイティによる:
14.36% (187.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.n 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.n 747
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.n 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +572.00 USD
最悪のトレード: -220 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +80.29 USD
最大連続損失: -464.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






レビューなし
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
