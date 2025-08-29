- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
313
利益トレード:
232 (74.12%)
損失トレード:
81 (25.88%)
ベストトレード:
572.00 USD
最悪のトレード:
-220.44 USD
総利益:
1 450.82 USD (54 177 pips)
総損失:
-704.03 USD (34 546 pips)
最大連続の勝ち:
17 (80.29 USD)
最大連続利益:
585.93 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
4.50%
最大入金額:
15.80%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
283 (90.42%)
短いトレード:
30 (9.58%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
2.39 USD
平均利益:
6.25 USD
平均損失:
-8.69 USD
最大連続の負け:
7 (-464.21 USD)
最大連続損失:
-464.21 USD (7)
月間成長:
5.37%
年間予想:
65.17%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
162.98 USD
最大の:
467.66 USD (35.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.62% (464.87 USD)
エクイティによる:
14.36% (187.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.n
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.n
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +572.00 USD
最悪のトレード: -220 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +80.29 USD
最大連続損失: -464.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
レビューなし
