- 자본
- 축소
트레이드:
313
이익 거래:
232 (74.12%)
손실 거래:
81 (25.88%)
최고의 거래:
572.00 USD
최악의 거래:
-220.44 USD
총 수익:
1 450.82 USD (54 177 pips)
총 손실:
-704.03 USD (34 546 pips)
연속 최대 이익:
17 (80.29 USD)
연속 최대 이익:
585.93 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
4.50%
최대 입금량:
15.80%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.60
롱(주식매수):
283 (90.42%)
숏(주식차입매도):
30 (9.58%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
2.39 USD
평균 이익:
6.25 USD
평균 손실:
-8.69 USD
연속 최대 손실:
7 (-464.21 USD)
연속 최대 손실:
-464.21 USD (7)
월별 성장률:
1.47%
연간 예측:
17.83%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
162.98 USD
최대한의:
467.66 USD (35.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.62% (464.87 USD)
자본금별:
14.36% (187.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.n
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.n
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +572.00 USD
최악의 거래: -220 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +80.29 USD
연속 최대 손실: -464.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
