Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 38 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
313
이익 거래:
232 (74.12%)
손실 거래:
81 (25.88%)
최고의 거래:
572.00 USD
최악의 거래:
-220.44 USD
총 수익:
1 450.82 USD (54 177 pips)
총 손실:
-704.03 USD (34 546 pips)
연속 최대 이익:
17 (80.29 USD)
연속 최대 이익:
585.93 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
4.50%
최대 입금량:
15.80%
최근 거래:
26 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.60
롱(주식매수):
283 (90.42%)
숏(주식차입매도):
30 (9.58%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
2.39 USD
평균 이익:
6.25 USD
평균 손실:
-8.69 USD
연속 최대 손실:
7 (-464.21 USD)
연속 최대 손실:
-464.21 USD (7)
월별 성장률:
1.47%
연간 예측:
17.83%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
162.98 USD
최대한의:
467.66 USD (35.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.62% (464.87 USD)
자본금별:
14.36% (187.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.n 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.n 747
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.n 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +572.00 USD
최악의 거래: -220 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +80.29 USD
연속 최대 손실: -464.21 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






