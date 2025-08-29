СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SNIPER 3625
Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
232 (74.12%)
Убыточных трейдов:
81 (25.88%)
Лучший трейд:
572.00 USD
Худший трейд:
-220.44 USD
Общая прибыль:
1 450.82 USD (54 177 pips)
Общий убыток:
-704.03 USD (34 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (80.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
585.93 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
4.50%
Макс. загрузка депозита:
15.80%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
283 (90.42%)
Коротких трейдов:
30 (9.58%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
6.25 USD
Средний убыток:
-8.69 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-464.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-464.21 USD (7)
Прирост в месяц:
5.37%
Годовой прогноз:
65.17%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
162.98 USD
Максимальная:
467.66 USD (35.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.62% (464.87 USD)
По эквити:
14.36% (187.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 747
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +572.00 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +80.29 USD
Макс. убыток в серии: -464.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
