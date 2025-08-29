- Прирост
Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
232 (74.12%)
Убыточных трейдов:
81 (25.88%)
Лучший трейд:
572.00 USD
Худший трейд:
-220.44 USD
Общая прибыль:
1 450.82 USD (54 177 pips)
Общий убыток:
-704.03 USD (34 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (80.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
585.93 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
4.50%
Макс. загрузка депозита:
15.80%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
283 (90.42%)
Коротких трейдов:
30 (9.58%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
6.25 USD
Средний убыток:
-8.69 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-464.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-464.21 USD (7)
Прирост в месяц:
5.37%
Годовой прогноз:
65.17%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
162.98 USD
Максимальная:
467.66 USD (35.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.62% (464.87 USD)
По эквити:
14.36% (187.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|313
|





|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|747






|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|20K






- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +572.00 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +80.29 USD
Макс. убыток в серии: -464.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
75%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
15
88%
313
74%
4%
2.06
2.39
USD
USD
36%
1:500